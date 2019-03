Vereinfachung bei Mathe-Matura und Diplomarbeit

WIEN. Bereits im Jänner hatte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) Erleichterungen bei der Mathematik-Matura angekündigt: einfacher lesbare Angaben, bei der Bewertung auch halbe Punkte und im Bewertungsschlüssel eine neue Möglichkeit zum Erreichen eines Vierers.

Nun schickt der Minister weitere Änderungen in Begutachtung. An den AHS sollen die zweiteiligen Angaben für die Mathematik-Reifeprüfung nicht mehr hintereinander, sondern gleichzeitig ausgeteilt werden. Damit können die Teile viereinhalb Stunden bearbeitet werden und nicht wie bisher erst zwei und dann – für die anspruchsvolleren Aufgaben – zweieinhalb Stunden. Eine weitere Änderung betrifft die Themenwahl bei den vorwissenschaftlichen bzw. Diplomarbeiten. Bisher musste die Schulbehörde zustimmen, nun reicht ein Okay des jeweiligen Schuldirektors. Die Änderungen sollen bereits für den heurigen Haupttermin am 8. Mai gelten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema