Van der Bellen: Ohne Pressefreiheit keine Demokratie

WIEN/LINZ. Meinungs- und Pressefreiheit seien „ein Fundament unserer Demokratie, ein Fundament unseres Rechtsstaats“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Pressefreiheit.

Alexander Van der Bellen Bild: Reuters

„Wer die Pressefreiheit angreift, gefährdet einen Wesenskern unserer Demokratie. Wenn versucht wird, Journalisten einzuschüchtern oder gar das Recht auf Kritik grundsätzlich einzuschränken, dann werden Grenzen überschritten“, so Van der Bellen. „Wir als Demokraten wollen und müssen wissen, was bei uns, in Europa und der Welt los ist. Und die Berichterstattung darüber darf, nein, sie soll sogar auch kritisch sein. Verboten ist nicht Kritik, sondern jeder Versuch politischer Zensur“, betonte der Bundespräsident, ohne direkt auf die aktuelle Debatte in Österreich einzugehen.

Jahrhundertelang sei für die Meinungs- und Pressefreiheit gekämpft worden. Ohne die Kontrollfunktion von Medien sei unsere moderne liberale Demokratie nicht denkbar, so Van der Bellen.

Vor dem heutigen Tag der Pressefreiheit haben die Angriffe der FPÖ auf den ORF auch deutsche Medien beschäftigt. „Was wir in Österreich gerade erleben, ist ein kühl kalkulierter Frontalangriff einer Regierungspartei auf die Pressefreiheit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt“, hieß es in der Sendung „Tagesthemen“ der ARD. Auch die österreichische Journalistengewerkschaft warnte gestern, dass Grenzen überschritten worden seien und sich Österreich „auf dem besten Weg in Richtung Orbanisierung“ befinde.

67 getötete Journalisten

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) will am heutigen Tag der Pressefreiheit jener internationalen Journalisten gedenken, die in Ausübung ihrer Tätigkeit in den vergangenen zwölf Monaten getötet wurden. In einer gemeinsamen Inseratenwelle der Zeitungen werden alle 67 Journalisten namentlich genannt. Unter den getöteten Journalisten findet sich kein Opfer aus der EU. Der Tod dieser Journalisten zeige, dass Presse- und Meinungsfreiheit in vielen Ländern der Erde kein akzeptiertes Grundrecht sei, sagt VÖZ-Präsident Markus Mair.

