Tag der Arbeit: Viel Kritik an der Regierung, laute Buhrufe für Strache

WIEN / LINZ. SPÖ feierte 100 Jahre rotes Wien als Gegenmodell zu Schwarz-Blau im Bund.

Für Rendi-Wagner war es eine Premiere. Ihre Unterlagen wehte anfangs der Wind vom Rednerpult. Bild: (APA/HANS PUNZ)

Die SPÖ konnte sich über Sonnenschein freuen: Rund 120.000 Anhänger waren nach Schätzung der SPÖ (die Polizei sprach von 12.000) auf den Wiener Rathausplatz gekommen, um den Tag der Arbeit zu feiern. Auf den Plakaten waren die üblichen regierungskritischen Parolen wie „Nur Wickl mit Kickl“ zu lesen. Die Sozialistische Jugend schonte den SP-Bundesgeschäftsführer nicht: „Drozda, hast du auf die Uhr gesehen? Zeit zu gehen“.

Viele kleine Stände waren auf dem Ring nahe dem Parlament aufgebaut, wo kommunistische, linke, aber auch internationale Gruppierungen Informationen verteilten. Gesichtet wurden offenbar nicht erlaubte Symbole der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Regierung sprach daraufhin von Verflechtungen der SPÖ mit extremistischen Organisationen. Die Polizei sah keine Übertretung des Symbole-Gesetzes.

Es war ein Tag der Premieren: Erstmals trat Michael Ludwig als neuer Bürgermeister am 1. Mai auf. „100 Jahre rotes Wien haben diese Stadt zur lebenswertesten Stadt gemacht“, erinnerte er an das Jubiläum. Unter Applaus versicherte er, dass die SPÖ in Wien keine Koalition mit der FPÖ eingehen werde.

Als Zukunftshoffnung positionierte sich mit ihrer emotionalen Rede über die solidarische Gesellschaft die neue Wiener SP-Frauenchefin Marina Hanke. Ihr folgte die „rote Renate“, wie sie sich nannte. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl ging als einzige Rednerin auf die Steuerreform ein und bemängelte, dass sich diese die Arbeitnehmer selbst zahlen würden. Gegen die mögliche Kürzung der AK-Beiträge werde man sich zur Wehr setzen, kündigte Anderl an.

Luftballons und politische Kunst

Immer wieder stiegen rote Luftballons in den Himmel. Der rote EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder trat lässig in Jeans auf. Für ihn war es ein Heimspiel. Als er vor den Nationalisten als Brandstifter warnte, konnte er die Menge begeistern. „Wenn es brennt, hilft nur der Feuerlöscher. Und welche Farbe hat der Feuerlöscher?“, fragte er. Die Menge antwortete „Rot!“

Verhalten fiel der Anfangsapplaus für SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner aus, die zum ersten Mal die Festrede hielt. Die ÖVP wolle eine andere Gesellschaft, begann sie. „Deshalb bricht sie gerade das Rückgrat, das unser Land so lange getragen und stark gemacht hat. Wirbel um Wirbel, Knochen um Knochen“, sagte die Ärztin.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache sei selbst ein permanenter Einzelfall. „Wenn die Demokratie von Rechtsextremen unterwandert wird, können und werden wir nicht tatenlos zusehen“, versprach sie. Und als die SP-Chefin Strache zum Rücktritt aufforderte, hatte sie die Masse für sich gewonnen. Das Publikum zeigte seine Zustimmung durch laute Buhrufe. Inhaltlich sprach sich die SP-Chefin für ein Konjunkturpaket und eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Mieten aus. Das pulsierende rote Wien sei der „Gegenbeweis“ zu Schwarz-Blau.

Luger und Heide in Linz

In Linz bemühten sich Bürgermeister Klaus Luger und SP-Landes-Spitzenkandidat Hannes Heide, die Genossen auf die EU-Wahl einzustimmen. „Es geht darum, wie sich Europa und wie sich Österreich entwickelt. Wir wollen am 26. Mai zeigen, dass die Sozialdemokratie Wahlen gewinnen kann“, appellierte Heide, „zahlreich hinzugehen“. Auch Luger sprach von einer „Richtungswahl“ und strich die Leistungen der SPÖ in Linz „seit 100 Jahren“ sowie den „Zusammenhalt“ hervor und trat gegen „Nationalismen“ auf, ohne die FPÖ namentlich zu nennen, mit der er sich tags zuvor wieder versöhnt hatte. Nicht in Linz dabei war heuer SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer. Sie besuchte die Maifeier in Wels.

