Steuerreform: Regierung entlastet neben Kleinverdienern auch Unternehmer

WIEN. Etappenplan von Kurz/Strache sieht auch 1,5 Milliarden Euro für die Wirtschaft vor.

Steuerreformer Kurz/Strache: Nach Häppchen folgt heute das Menü. Bild: Reuters

Offiziell werden Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) ihre Steuerreform erst heute vorlegen. Inoffiziell wurde auch gestern mit dem Lancieren weiterer Details der häppchenweise Verkauf fortgesetzt. Im Folgenden ein Überblick mit dem bisher Bekannten:

Für Unternehmer: Vom im Endausbau 2022 mit 6,5 Milliarden Euro bezifferten Entlastungsvolumen sollen 1,5 Milliarden die Wirtschaft betreffen. Für Betriebe wird die Körperschaftssteuer (KöSt) auf Unternehmensgewinne von derzeit 25 Prozent in zwei Schritten bis 2023 auf 21 Prozent abgesenkt. Als Zwischenschritt wird der Steuersatz 2022 bei 23 Prozent liegen.

Ebenfalls geplant: die steuerliche Begünstigung von Mitarbeitererfolgsbeteiligungen. Maximal zehn Prozent vom Unternehmensgewinn oder jährlich höchstens 3000 Euro pro Arbeitnehmer werden bei entsprechender Ausschüttung steuerfrei gestellt.

Für Kleinunternehmer soll etwa die Absetzbarkeit von Arbeitszimmern geplant sein. Die Grenze für das steuerliche Absetzen "geringwerter Wirtschaftsgüter" wird dem Vernehmen nach von 400 auf 1000 Euro angehoben. Ebenfalls für Kleinunternehmen soll eine erleichterte Steuerpauschalierung kommen.

Für Einkommenssteuerzahler: Wie bereits am Wochenende berichtet sollen ab dem Jahr 2021 die ersten drei Tarifstufen der insgesamt sechsstufigen Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt werden. Statt wie bisher mit 25, 32 und 42 Prozent werden diese dann mit 20, 30 und 40 Prozent bemessen.

Für Kleinverdiener: Jene rund 1,8 Millionen Menschen, die unter der Grenze für die Lohnsteuerpflicht liegen (bis zur unveränderten Freibetragsgrenze von 11.000 Euro) sollen über die Sozialversicherung entlastet werden. Bereits im nächsten Jahr sollen hier die Krankenversicherungsbeiträge (derzeit 3,87 Prozent für den Dienstnehmer) gestrichen oder gekürzt werden.

Aufteilung der Entlastung: 5 Milliarden Euro, also mehr als 75 Prozent des Gesamtvolumens der Steuerreform, sind auf die Senkung der Sozialversicherung (600 Millionen Euro) und der Einkommenssteuer (rund 4,4 Milliarden Euro) zurückzuführen, heißt es in einem Regierungspapier. In der gleichen Aufstellung wird etwa Kleinstverdienern mit einem Monatseinkommen von 500 Euro eine Entlastung von 100 Euro pro Jahr ausgewiesen. Bei monatlich 1500 Euro steige die jährliche Entlastung auf 500 Euro, bei 3500 Euro Monatsbezug auf 1100 Euro. Für Spitzenverdiener macht der maximale Effekt in der Brieftasche nach einer früheren Experten-Rechnung 1580 Euro aus.

Steuerreformen im Vergleich: 6,5 Milliarden Euro sollen im Wahljahr 2022 an die Bürger aus dem Steuertopf zurückfließen. Das entspricht 1,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP). In der gleichen Größenordnung lagen die schwarz-blaue Steuerreform 2004 (4 Milliarden Euro) sowie die rot-schwarze 2015 (5,4 Milliarden Euro), die beide laut Wifo ebenfalls 1,5 Prozent des BIP bewegt haben.

Kurz verweist darauf, dass man im Unterschied zur jüngsten Steuerreform 2015 unter Kanzler Werner Faymann (SP) und anderen davor auf die Gegenfinanzierung durch Steuererhöhungen verzichtet. Tatsächlich wurde bisher nur eine "Digitalsteuer" (Volumen 200 Millionen Euro) angekündigt. Weiterer Unterschied: Die Faymann-Entlastung galt vollständig der Lohn- und Einkommenssteuer.

Stimmen aus der Opposition: SP-Finanzsprecher Jan Krainer kritisiert die Senkung der Körperschaftssteuer, mit der sich die Regierung am "ruinösen europäischen Steuerwettbewerb nach unten" beteilige. Sepp Schellhorn (Neos) erinnerte Kurz daran, dass er im Wahlkampf mit 12 bis 14 Milliarden Euro deutlich mehr Entlastung versprochen habe. Jetzt-Klubobmann Bruno Rossmann forderte eine Ökologisierung des Steuersystems und mehr "Treffsicherheit", weil von der Senkung der Lohnsteuer auch Spitzenverdiener profitieren.

