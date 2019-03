Startschuss für das "Digitale Amt"

WIEN. Amtswege via PC oder Handy erledigen - das ermöglicht die neue Plattform www.oesterreich.gv.at, die die Bundesregierung am Dienstag präsentiert. Die Vorstellung übertragen wir live ab 14 Uhr.

Am Dienstag präsentieren Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeinsam mit Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und Infrastrukturminister Norbert Hofer die neue Online-Verwaltungsplattform Österreichs, www.oesterreich.gv.at sowie das "Digitale Amt".

Auf der neuen Homepage können Bürger künftig ihre Amtswege per Desktop oder Handy erledigen. Außerdem werden die bestehenden Suchportale des Bundes auf einer Plattform gebündelt. Österreich soll damit zum ersten Land in Europa werden, in dem Amtswege über das Handy abgewickelt werden können.

