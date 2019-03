Stadt Salzburg bleibt in schwarzer Hand

SALZBURG. Harald Preuner (VP) bleibt Salzburger Bürgermeister, die SPÖ holte sich bei den Stichwahlen gestern aber in Hallein den Ortschef.

Auinger (li.) gratuliert Preuner. Bild: APA

Der Wahlsonntag – in elf Salzburger Gemeinden fanden Bürgermeister-Stichwahlen statt – begann für die SPÖ mit einer guten Nachricht. In Straßwalchen, wo als Erstes Wahlschluss war, eroberte Tanja Kreer den Bürgermeisterposten von der ÖVP. VP-Langzeitbürgermeister Fritz Kreil war nach 20 Jahren nicht mehr angetreten, in die Stichwahl hatte es die einstige VP-Politikerin Liselotte Winklhofer geschafft, der auch eine Wahlempfehlung der ÖVP nicht geholfen hatte.

Bei der bedeutenderen Entscheidung in der Hauptstadt setzte es für die SPÖ aber die – erwartete – Niederlage. VP-Bürgermeister Harald Preuner verteidigte sein Amt gegen SP-Herausforderer Bernhard Auinger. Preuner erreichte – ohne Briefwahlstimmen – 55,6 Prozent. Damit hat Preuner den Wechsel von Rot zu Schwarz in der Stadt Salzburg bestätigt. Er hatte nach dem Rücktritt von SP-Langzeitbürgermeister Heinz Schaden wegen einer Swap-Affäre im September 2017 die Amtsgeschäfte übernommen und sich in der Stichwahl im folgenden Dezember ebenfalls gegen Auinger durchgesetzt.

Jubeln durfte die SPÖ dafür in weiteren wichtigen Gemeinden: In Hallein, der zweitgrößten Stadt in Salzburg, holte Alexander Stangassinger nach 20 Jahren den Stadtchefposten zurück in rote Hand. Sein schwarzer Gegenkandidat, Maximilian Klappacher, hatte das Amt erst im Dezember von Gerhard Anzengruber übernommen, der nach zwei Amtsperioden heuer nicht mehr kandidieren wollte.

Zell am See und Mattsee an SPÖ

In der Tourismusgemeinde Zell am See schlug SP-Kandidat Andreas Wimmreuter ebenfalls den amtierenden VP-Bürgermeister, Peter Paroubek. Und Mattsee hat erstmals in der Geschichte keinen schwarzen Ortschef mehr, sondern einen roten: Michael Schwarzmayr setzte sich gegen den politischen Quereinsteiger Herbert Mödlhammer durch, den die ÖVP nach dem Verzicht einer neuerlichen Kandidatur des bisherigen Bürgermeisters Rene Kuel aufgestellt hatte.

Verteidigt haben die VP-Kandidaten ihr Amt in Bad Hofgastein, Sankt Johann im Pongau und Seekirchen am Wallersee, in Oberalm hat VP-Herausforderer Hans-Jörg Haslauer SP-Bürgermeister Gerald Dürnberger aus dem Amt gedrängt.

In Oberndorf, wo der amtierende SP-Bürgermeister nicht mehr angetreten war, verteidigte Georg Djundja den Posten für die Partei. Mit ihm gibt es in Salzburg erstmals einen offen homosexuellen Ortschef. SP-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner freute sich in einer ersten Reaktion auf Twitter über die "Rückeroberung" in vier Gemeinden und gratulierte den SP-Siegern.

