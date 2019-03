SPÖ befragt Kurz zu Verkauf der Wiener Leiner-Filiale an Benko

WIEN/ST. PÖLTEN. Der Notverkauf der Wiener Kika/Leiner-Filiale an den Immobilieninvestor Rene Benko Ende 2017 wirft für die SPÖ Fragen zur Rolle von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf.

Benko ist einer der reichsten Österreicher. Bild: HANS KLAUS TECHT (APA)

In einer parlamentarischen Anfrage erkundigt sich Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda detailliert nach Kurz' Engagement. Denn "Addendum" hat recherchiert, dass die Immobilie "offenbar sehr günstig ihren Besitzer gewechselt hat".

Benko hat den Flagshipstore in der Mariahilfer Straße um 60 Millionen Euro erworben - und kurz darauf wurde ihr Wert in einem Pfandrecht mit 95 Millionen Euro eingetragen. Zudem habe ein zweiter Kaufinteressent angeblich 90 Millionen Euro angeboten, berichtete die Recherche-Plattform in einem Projekt der Vorwoche. Dies hat ihr eine Klage eingetragen. Benko brachte beim Landesgericht Salzburg Klage auf Unterlassung und Widerruf ein, weil Passagen über seine Bankverbindungen unwahr seien.

Drozda weist nicht nur auf den Immobiliendeal hin, sondern auch darauf, dass Benko jeden Fünften der rund 5.600 Beschäftigten abgebaut habe - trotz Kurz' eindringlicher Bitte, die Arbeitsplätze zu erhalten. "Beide Male sind Sie als Bundeskanzler in engem Kontakt mit Rene Benko gestanden und Sie persönlich haben sich für den Einstieg des Milliardärs in den österreichischen Möbelmarkt eingesetzt", stellt Drozda fest - und erkundigt sich, wie sehr Kurz involviert war bzw. ob er persönlichen Kontakt auch zu Benko hatte.

Außerdem will Drozda wissen, ob Kurz über den eigentlich Wert der Immobilie und über ein zweites vorliegendes Kaufangebot informiert war. Und er stellt die Frage von Wahlkampfspenden in den Raum - also ob "Ihre Hilfeleistung als Bundeskanzler ... in Zusammenhang mit etwaigen Spenden" stehe.

ÖVP kritisiert "unwürdigen Anpatzversuch"

Als "unwürdigen Anpatzversuch" wies ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer Samstag die parlamentarische Anfrage der SPÖ an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen Kika/Leiner zurück. Kurz sei es damals nur um die Rettung der Zahlungsfähigkeit und von 6.000 Arbeitsplätzen gegangen. Rene Benko sei "weder Berater des Bundeskanzlers noch finanzieller Unterstützer der Volkspartei", betone Nehammer.

Er erinnerte an die "dramatischen" Medienberichte über die wirtschaftliche Situation von Kika/Leiner im Dezember 2017, dass die Dezembergehälter schon verzögert ausbezahlt würden und mit Jahreswechsel Insolvenz drohe. Wenn so vielen Menschen Arbeitslosigkeit drohe, sei es "für den Bundeskanzler selbstverständlich Hilfe anzubieten, egal wer der Käufer ist".

Der SPÖ wären diese Arbeitsplätze damals "offenbar egal gewesen", meinte Nehammer in einer schriftlichen Stellungnahme.

1 Kommentar fko (1454) 30.03.2019 14:41 Uhr Ist doch ein Verkauf von privat an privat? Wie kann man hier Einfluss nehmen? Selbst wenn jemand Einfluss genommen hätte, wäre es kein Skandal. Leiner konnte man ja nicht zwingen zu verkaufen.



Jeder der von Wirtschaft ein bisschen Ahnung hat weiß, dass ein Notverkauf NIEMALS den Schätzwert bringt. Den Unterschied zwischen Handels- und Schätzwert kennt man bei den Linken nicht?



Die versenkten Milliarden in Wien interessieren Drozda selbstverständlich nicht?



Natürlich wird gleich der Verdacht der Parteien Finanzierung gestreut. Ein Untersuchungsausschuss muss her, an dem sich die Ankläger eine goldene Nase verdienen. Herauskommen tut nichts, aber man kann sich bereichern und den politischen Gegner anpatzen.



Arme SPÖ. Was seid ihr nur für eine unehrliche ***** geworden? Antwort schreiben

