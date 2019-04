SPÖ erstattet wegen "Morddrohung" auf Facebook Anzeige

WIEN. Die SPÖ kritisiert nach einer "Morddrohung" gegen ihren EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder auf Facebook die FPÖ.

SPÖ schickt einen Profi ins Rennen: Andreas Schieder Bild: Alexander Schwarzl

Nachdem Schieder am Wochenende angesichts der Identitären-Debatte von "Kellernazis" gesprochen hatte, schrieb ein User in einer blauen Fangruppe auf Facebook, der "rote Verbrecher" gehöre "am nächsten Baum aufgehängt".

SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will das Posting in der Gruppe "Sag ja zu HC Strache und Norbert Hofer" zur Anzeige bringen und sieht auch die FPÖ in der Pflicht. "Das ist im Grund genommen eine Morddrohung."

Das Problem der Freiheitlichen seien nicht die Identitären, sondern das Umfeld, in dem sich die Partei bewege. "Das ist ein Teil des politischen Hasses, der geschürt wird von Rechtsradikalen, die offensichtlich elementarer Teil der FPÖ sind", so Drozda.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema