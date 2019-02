Spitzensteuersatz: Strache weist Fuchs in die Schranken

Es zeigt sich immer deutlicher, dass die FP-Regierungsmitglieder untereinander uneins sind - der eine will die Grußverdiener entlasten, die andere verspricht Papamonat noch heuer und kann mit 150 € im Monat gut leben und eine andere lädt Putin zu ihrer Hochzeit offiziell ein. Der Chef selbt schafft das Rauchverbot ab und der Innenminister will Gesetze über Internationale Gesetze stellen........

Hauptsache man ist sich in der Weltanschauung einig - Österreich zuerst und andere Menschen sind nichts wert.