Spender oder Mitglied der Identitären? BVT bringt FP-Funktionäre in Nöte

WIEN. Geheimdienst-Berichte weisen auf weitere Verflechtungen in der Regierungspartei hin.

Blaue Geldflüsse auf den Konten der rechtsextremen Bewegung Bild: APA

Die personellen Verflechtungen von Identitären und Freiheitlichen sind offensichtlich deutlich enger als seitens der Regierungspartei behauptet. Das geht aus Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hervor. Das BVT hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz eine "Liste der ausgeforschten Mitglieder" der Identitären angelegt.

In einer Aufstellung vom August 2018, die nach Angaben der Grazer Justiz wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung in Auftrag gegeben worden ist, werden 364 Personen aufgrund von regelmäßigen Überweisungen "eindeutig als Mitglieder identifiziert", wie ORF und "Salzburger Nachrichten" berichteten. Insgesamt soll die rechtsextreme Bewegung seit 2012 mehr als 700.000 Euro eingenommen haben.

In der Mitgliederliste des BVT scheinen auch FP-Funktionäre auf. Aus Oberösterreich Ulrich Püschel, FP-Mitglied und Büroleiter des Linzer Vizebürgermeisters Markus Hein sowie Miteigentümer des Rechtsaußen-Magazins "Info-Direkt". Püschel selbst will kein Mitglied, aber eventuell ein Spender der Identitären gewesen sein.

Auch die anderen vom Geheimdienst genannten FP-Funktionäre, der Grazer Gemeinderat und bis vor Kurzem Vermieter an die Identitären, Heinrich Sickl, Brigitte Kashofer (Stadträtin in Amstetten) und Reinhard Rebhandl (Vize-Bezirksparteichef Tennengau) sehen sich fälschlicherweise als Mitglieder geführt. Was kaum überrascht, schließlich hat FP-Bundesobmann Heinz-Christian Strache zuletzt an eine Parteiregel erinnert: Wer Identitärer ist, fliegt.

Video: Ein Ermittlungsakt, in den die "ZIB 2"-Redaktion Einsicht nehmen konnte, zeigt ein Bild aus dem Inneren der Identitären Bewegung

Von FP-Generalsekretär Christian Hafenecker kam dazu gestern eine knappe Aussendung, in der es hieß: Nach "klärenden Gesprächen" mit allen genannten FP-Vertretern "werden diese in Zukunft keine Spenden mehr leisten. Sie "sind auch keine Mitglieder dieser Bewegung". Am Vorabend hatte sich Strache milder gegeben: Eine Spende für die Identitären sei "kein Verbrechen". Als Privatperson könne jeder frei entscheiden, für wen er spendet.

Der Jetzt-Abgeordnete Peter Pilz geht davon aus, dass der Anteil an FP-Funktionären in der Mitgliederliste der Identitären deutlich höher ist, als es die bisher bekannt gewordenen Namen vermuten ließen. Im Gespräch mit den OÖNachrichten zitierte Pilz aus dem "23. Anlassbericht des BVT vom 21. Dezember 2018". Diese jüngste Aufstellung weise 371 Personen aus, die aufgrund von regelmäßigen Überweisungen als Mitglieder identifiziert seien.

Mit Stand Freitagnachmittag habe sein Team 70 Namen überprüft. "Mithilfe eines freiheitlichen Dissidenten konnten wir davon zwölf als Funktionäre der FPÖ oder einer ihrer Vorfeldorganisationen zuordnen", sagte Pilz. Eine vollständige Aufstellung will er zu Beginn der Karwoche vorlegen.

Die Identitären selbst bestritten, dass man mehr als 300 Mitglieder hätte. Die Bewegung habe "einen Trägerverein, in dem nur eine Handvoll ordentlicher Mitglieder tätig ist". Allerdings gebe es rund 500 regelmäßige Förderer, welche die Gruppierung mit Monatsbeiträgen unterstützen.

Die Identitären-Liste und das BVT

Die Daten, wonach es 364 Mitglieder oder Spender der Identitären gebe, stammen alle aus Berichten des BVT an die Staatsanwaltschaft. Gegenstand waren Ermittlungen für den Identitären-Prozess 2018 in Graz. Die Grazer Staatsanwaltschaft hat am Freitag bestätigt, dass eine Art Mitglieder- und Spendenliste bei den noch laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung erstellt worden war. Dies sei mittels Kontoöffnungen und der Rekonstruktion von Zahlungsgängen geschehen. Diese Liste sei an eine Reihe von Stellen und Personen gegangen – etwa an die Beschuldigten des Prozesses am Grazer Straflandesgericht und auch an den BVT-Untersuchungsausschuss.

„Verärgert“ über die Veröffentlichung der Liste äußerte sich gestern BVT-Chef Peter Gridling: „Alles, was in der Öffentlichkeit erörtert wird, hilft uns nicht, ist wenig geeignet, Vertrauen in die Organisation zu erwecken“, sagte er zur „Wiener Zeitung“, er sorge sich um den internationalen Ruf. Nicht kommentieren wollte Gridling, ob die Liste aus den Akten des BVT-Untersuchungsausschusses hinausgespielt worden sein könnte.

