Später in Pension: Antrittsalter auch 2018 gestiegen

WIEN. Die Österreicher gehen immer später in Pension: Auch im Vorjahr ist das Antrittsalter wieder gestiegen.

Männer gingen 2018 im Schnitt mit 61,3 Jahren (2017: 60,9) in Pension, Frauen mit 59,3 (2017: 59). Das geht aus aktuellen Zahlen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor. In den vergangenen Jahren ist das Pensionsantrittsalter der Männer im Schnitt um 2,6 Jahre gestiegen, jenes der Frauen um 2,3 Jahre.

PVA-Obmann Manfred Anderle lobte den Anstieg und kündigte weitere Bemühungen in diese Richtung an: "Um dies weiter zu forcieren, sind die medizinischen Maßnahmen, die in den eigenen Einrichtungen der PVA erbracht werden, wichtig", sagte er.

Groß ist nach wie vor der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der durchschnittlichen Pensionshöhe: Sie lag bei Männern 2018 bei 2268,40 Euro, bei Frauen bei 1292,05 Euro. Anderle führt das auch auf die Teilzeitbeschäftigung vieler Frauen zurück.

