Sozialwirtschaft: Warnstreik für weniger Stunden

WIEN. Einen dreitägigen Warnstreik haben die Bediensteten im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich gestern begonnen.

Ruf nach 35-Stunden-Woche Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Bis morgen, Donnerstag, wird österreichweit in 75 Betrieben an 150 Standorten gestreikt. Auch in Teilen des VP-nahen Hilfswerks und der SP-nahen Volkshilfe kommt es zu Arbeitsniederlegungen.

Auslöser sind die gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen. Die Gewerkschaft hatte bei vollem Lohnausgleich eine Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden oder durch zusätzliche Urlaubstage gefordert. Man warte auf ein "qualifiziertes Angebot" der Arbeitgeber, hieß es gestern von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA).

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar arnonimm (557) 13.02.2019 15:15 Uhr Diese Streiks in den parteinahen Organisationen versteht niemand.

Für die Gewerkschaft ist das eine Nagelprobe: für wen setzt sie sich ein, für Reichere oder für Ärmere.

Wo es wirklich fehlt, nicht in der Sozialwirtschaft, aber bei den Angestellten bei Ärzten.

Ein Vergleich:

MTF mit 20 Dienstjahren (1841,- oder 2673,-) und eine MTA mit 20 Dienstjahren (1996,- oder 3320,-).

Vordienstzeiten Max. 5 oder Max. 10 Jahre und bei Ärzten rigoroser.

Arbeitszeit 40 oder 38 Stunden pro Woche.

Urlaub wie AngG. oder frühzeitig steigend.

Dazu Sabbatical und Altersteilzeit.

Die Gewerkschaftler sollen jetzt einmal zeigen, dass sie wirklich für Gerechtigkeit sind und sich für die Armen, das sind die Angestellten bei Ärzten, einsetzen! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema