Sozialwirtschaft: Proteste vor Verhandlungen

LINZ. Heute findet eine neue Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich statt, gestern machte die Gewerkschaft mit einem Aktionstag auf ihre Forderungen aufmerksam.

Protestaktion in Linz Bild: GPA/djp

In Linz gab es eine Protestaktion auf dem Martin-Luther-Platz, ebenfalls eine Kundgebung in Graz, in Wien einen Demonstrationszug.

Die bisherigen Gespräche waren festgefahren: Das Angebot der Arbeitgeber, plus 2,37 Prozent, sei "weit von dem entfernt, was sich die Beschäftigten verdient haben", sagte etwa Andreas Stangl, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp in Oberösterreich. Gefordert wurde nicht nur eine sechsprozentige Lohnerhöhung, zusätzlich eine 35-Stunden-Woche und sechs Wochen Urlaub. Die Sozialwirtschaft Österreich nennt das "nicht leistbar".

