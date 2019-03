Sozialversicherungsreform – heute beginnt der große Umbau

WIEN/LINZ. Aus 21 sollen künftig fünf Sozialversicherungsträger werden, heute werden die so genannten Überleitungsausschüsse gebildet.

Matthias Krenn Bild: APA

Es ist einer der massivsten Eingriffe in die österreichische Sozialversicherung. Die bisher bestehenden 21 Sozialversicherungsträger sollen zu fünf fusioniert werden, so der Plan der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Damit verbunden sollen Verwaltungsvereinfachungen und Einsparungen sein – in einer Höhe von rund einer Milliarde Euro, so das Versprechen der Regierung.

Bevor die Struktur aber übersichtlicher wird, wird es zuerst einmal kompliziert: Denn mit heutigem Tag werden die so genannten Überleitungsausschüsse für die künftigen fünf Träger konstituiert. Diese Überleitungsausschüsse arbeiten dann bis Jahresende parallel zu den noch bestehenden Gremien in den aktuell 21 Sozialversicherungsträgern. Intern werden daher in den kommenden Monaten nicht unbeträchtliche Kompetenzüberschneidungen und Reibungsverluste erwartet.

In den Überleitungsgremien sitzen jeweils sechs Arbeitgeber- und sechs Arbeitnehmervertreter. Mit 1. Jänner 2020 werden diese Überleitungsgremien in identer personeller Besetzung automatisch in den jeweiligen Verwaltungsrat übergehen. Trotz der Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat sich die Koalition eine Mehrheit gesichert.

Für die aus den neun Gebietskrankenkassen entstehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wurde auf Arbeitgeberseite der freiheitliche Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn als Obmann designiert. Krenn wird vom ÖVP-Wirtschaftsbund unterstützt. Er wird den Überleitungsausschuss und ab 1. Jänner 2020 den Verwaltungsrat der ÖGK führen. Danach soll er sich mit dem von der Arbeitnehmerseite nominierten Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse, Andreas Huss, im Halbjahresrhythmus an der Spitze abwechseln.

In der aus Selbstständigen und Bauern gebildeten Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) soll der Welser Unternehmer Peter Lehner Obmann werden.

Die mit Eisenbahn und Bergbau fusionierten Beamten (BVAEB) soll der Vorsitzende der Beamten-Gewerkschaft, Norbert Schnedl, führen. Der Metallergewerkschafter Peter Schleinbach wurde von den Arbeitnehmern als Obmann der PVA nominiert. Er wechselt sich mit dem von der Arbeitgeberseite entsandten Andreas Herz ab. Die AUVA soll der von den Arbeitgebern nominierte Wiener Unternehmer Mario Watz als Obmann übernehmen. Sein Stellvertreter soll der leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz werden.

