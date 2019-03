Sozialhilfe: Rote Länderchefs fühlen sich von der Regierung übergangen

WIEN. Die Landeshauptleute waren am Mittwoch in Wien zu einer außerordentlichen Konferenz zusammengekommen, um sich von Europaminister Gernot Blümel (VP) über die Auswirkungen des Brexits zu informieren. Doch ungewollt stand auch ein anderes Thema auf der Tagesordnung.

Landeshauptmann Stelzer konterte Bürgermeister Ludwig: Es habe laufend Kontakt mit dem Ministerium gegeben. Bild: APA

Wenige Stunden zuvor hatte die Bundesregierung die Neuregelung der Sozialhilfe abgesegnet. Das Gesetz soll vor dem Sommer vom Nationalrat beschlossen werden und ab Juni 2021 in allen Bundesländern gelten.

Die Mindestsicherung, die nun wieder Sozialhilfe genannt wird, ist eigentlich Kompetenz der Länder. Doch diese sehen sich in die Reformpläne der Bundesregierung nicht ausreichend eingebunden. "Was uns in Wien sauer aufstößt, ist, wie mit den Bundesländern umgegangen wird", ärgerte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Es sei nicht okay, im Ministerrat eine Änderung zu beschließen und erst Wochen später mit den Ländern zu diskutieren, schloss sich Burgenlands Hans Peter Doskozil an. Es gebe noch große formale Defizite im Entwurf. Auch aus dem roten Kärnten kam Kritik: Das Vorgehen der Regierung sei eine "Verhöhnung".

Treffen im April

Denn erst am 8. April treffen die Sozialreferenten der Länder mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) zusammen. Dabei sollten noch Details zur Sozialhilfereform diskutiert werden. Doch mit dem Regierungsbeschluss ist dies obsolet. Es habe schon viele Gespräche mit den Ländern gegeben, verteidigte sich Hartinger-Klein nach dem Ministerrat. "Aber man soll die Dinge nicht zerreden und zerdiskutieren."

Die VP-Landeshauptleute machten der Regierung gestern die Mauer. Er sei "grundsätzlich froh, wenn es eine österreichweit einheitliche Lösung gibt", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Es habe laufend Kontakt mit dem Ministerium gegeben. "Wir diskutieren zum Thema Mindestsicherung schon seit Monaten und Jahren", rechtfertigte auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Vorgehen.

Der Bund will ein Grundsatzgesetz beschließen, das den Ländern den Rahmen für die Sozialhilfe vorgibt. Diese wird künftig 885 Euro im Monat betragen, wer über mangelnde Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügt, erhält 300 Euro weniger. Für mehrköpfige Familien werden die Zuschläge gesenkt (siehe Grafik).

Vor allem die Kürzungen bei Familien sind den roten Landeschefs ein Dorn im Auge. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SP) hatte schon vor einigen Wochen gedroht, er werde das Gesetz nicht umsetzen. Gestern wollte er die Position nicht wiederholen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) zeigte sich ungerührt: "Ich gehe nicht davon aus, dass ein Bundesland vorhat, gegen die Verfassung zu verstoßen." (gana)

Grafik: Mindestsicherung Neu

