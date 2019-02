Sozialberufe: Gewerkschaft erhöht den Druck

WIEN/LINZ. Streikfreigabe, falls Gehaltsverhandlungsrunde am Donnerstag abermals scheitert.

Private Sozialberufe: streikbereit Bild: APA

Es gebe eine "hohe Bereitschaft bei den Beschäftigten der Sozialwirtschaft, für einen guten Abschluss zu kämpfen", hieß es gestern aus der Gewerkschaft.

Der ÖGB hat für die rund 100.000 Mitarbeiter im privaten Gesundheits- und Sozialbereich am Wochenende eine Streikfreigabe erteilt. Das heißt: Sollten sich die Verhandler der Sozialwirtschaft (Volkshilfe, Hilfswerk etc.) am Donnerstag nicht einigen, könne man "unverzüglich weitere Aktionen starten".

Heute finden bereits Betriebsversammlungen statt, bei denen "vorsorglich" Streikmaßnahmen beschlossen werden sollen.

Die Arbeitgeber haben bei der bisher letzten Verhandlungsrunde ihr Angebot von 2,37 auf 2,5 Prozent Gehaltsplus erhöht. Die Verhandler der Gewerkschaft lehnen das Angebot als bei weitem zu niedrig ab, sie hatten ursprünglich rund sechs Prozent plus gefordert.

Außerdem verlangt die Gewerkschaft nicht nur ein deutliches Gehaltsplus, sondern auch "endlich eine Antwort auf die Arbeitszeitthemen" wie Arbeitszeitverkürzung und bessere Urlaubsregelungen, so Gewerkschafts-Verhandler Reinhard Bödenauer. Konkret werden eine 35-Stunden-Woche und sechs Wochen Urlaub gefordert.

"Nicht leistbar"

Auf der Arbeitgeberseite ist man skeptisch, dass all diese Forderungen realisierbar sind: Die Wünsche der Gewerkschaft würden sich auf rund 25 Prozent Mehrkosten summieren. "Das wäre in keiner Branche auch nur annähernd leistbar", sagt Walter Marschitz, Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich, der Dachorganisation der privaten Gesundheits- und Sozialberufe.

