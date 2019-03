Sobotka scheiterte bei Schulbesuch an Ministeriums-Erlass

IMST. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist bei einem Schulbesuch in Tirol an einem Erlass des Bildungsministeriums gescheitert.

Wolfgang Sobotka Bild: APA/HANS PUNZ

Wie die "Tiroler Tageszeitung" (Mittwoch-Ausgabe) berichtete, wollte der Nationalratspräsident in der Imster Wirtschaftsschule eine Demokratiewerkstatt abhalten, was ihm aber verwehrt blieb.

Im Rahmen der Veranstaltung wollte Sobotka mit den HAK-Schülern über Fragen der Demokratie, des Parlamentarismus und der Gesetzwerdung diskutieren. Laut dem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" wurden er und der Direktor im Vorfeld aber darauf hingewiesen, dass es den Erlass des Bildungsministeriums gibt. Zudem drängte Tirols Bildungslandesrätin Beate Palfrader laut TT auf strikte Einhaltung. Schließlich stehe am 26. Mai die EU-Wahl an und zu Diskussionen mit Politikern müssen alle in der betroffenen Gebietskörperschaft vertretenen Parteien eingeladen werden.

Sobotka habe sich "überrascht" gezeigt, sei er doch in den vergangenen Monaten in Schulen in Niederösterreich, Wien, Vorarlberg und Oberösterreich zu Gast gewesen. Für die Schule sei schließlich die Stadtgemeinde Imst eingesprungen und Bürgermeister Stefan Weirather habe zur Begegnung den Gemeinderatssitzungssaal zur Verfügung gestellt, hieß es.

2 Kommentare haspe1 (21300) 13.03.2019 13:16 Uhr Dass NR-Präsident Sobotka hier als Mitglied der Legislative (Parlament) an der Dominanz der Exekutive (Regierung) gescheitert und zerschellt ist, ist ein schönes Symbol dafür, dass hier in Ö. die Regierung viel zu viel und der Gesetzgeber viel zu wenig zu sagen hat und Beachtung findet, vor allem auch bei den Medien.



Man merke sich diesen exemplarischen Vorfall.



Zudem sieht man, wie absurd das föderale Landes-Unwesen-System ist, bei dem jedes Bundesland eigene Erlässe, Gesetze und Vorgaben machen kann.



Aber am Landes-Kaisertum wird in Ö. wohl noch lange nicht gerüttelt werden (dürfen), da sind auch die O.Ö. Nachrichten sehr dahinter. Es huldige jede Landeszeitung dem eigenen LH, so ist wohl die Devise der O.Ö. Nachrichten... Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) netmitmir (6785) 13.03.2019 13:00 Uhr Das sind halt die Tiroler : "ausgmacht ist ausgmacht ". Da können sich die OÖler die vorige Woche den KKK ene Schleimspur für die imaginäre HTL legten nehrer Scheiben abschneiden. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



