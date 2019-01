Simon Wiesenthal Zentrum mahnt Österreich

WIEN. Das Simon Wiesenthal Zentrum Jerusalem hat in seinem zum gestrigen Holocaust-Gedenktag erschienenen Jahresbericht Österreich wegen mangelnder Anstrengungen, NS-Verbrecher zu bestrafen, kritisiert.

In Österreich sei 2011 die Forschungsstelle Nachkriegsjustiz gebildet worden. Diese Arbeitsgruppe sollte mutmaßliche NS-Verbrecher ermitteln und Gerichtsakten mit Bezug zu NS-Verbrechen umfassend durchforsten. Seit 2012 warte man vergeblich auf einen Abschlussbericht.

"Trotz einer großen Zahl an Verdächtigen hat Österreich in mehr als 30 Jahren keinen einzigen Nazi-Verbrecher für Verbrechen an Juden während des Holocaust bestraft", kritisiert das Wiesenthal Zentrum, das seit seiner Gründung 1977 für die weltweite Suche nach Nazi-Verbrechern bekannt ist.

Schlechte Noten bekamen neben Österreich Länder wie Norwegen, Schweden, Litauen und die Ukraine. In Deutschland habe es hingegen "erhebliche Fortschritte" gegeben. Seit knapp einem Jahrzehnt stelle man dort eine "dramatische Veränderung" in der Strafverfolgung von NS-Verbrechern fest.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief anlässlich des Holocaust-Gedenktags dazu auf, dass die Geschichte niemals in Vergessenheit geraten dürfe.

