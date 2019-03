Sicherungshaft: Widerspruch von Rechtsexperten und Richtern

LINZ/WIEN. JKU-Strafrechtsexperte Alois Birklbauer übt Kritik am "schwammigen" Gefährdungsbegriff – Die Koalition lädt SPÖ und Neos zu Verhandlungen.

Alois Birklbauer Bild: (Volker Weihbold)

Die Regierungspläne einer Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber stellen Juristen vor Rätsel. Bisher sei das erst ein Gesetzesplan, bevor Ausformulierungen vorliegen, könne man dies für die gerichtliche Praxis nicht beurteilen, heißt es aus dem Oberlandesgericht Linz.

Alois Birklbauer, Strafrechts-Institutsvorstand an der JKU, sieht nach den bisherigen Informationen vieles "schwammig". Man habe "ein bisschen den Eindruck: Wenn ich ein Behördenversagen habe (der Mord an einem Beamten in Vorarlberg, Anm.), brauche ich irgendeine Haft. Das ist etwas, was mich bedenklich stimmt."

Birklbauer weist darauf hin, dass es bei der Untersuchungshaft schon das präventive Kriterium der Tatbegehungsgefahr gebe, das insbesondere bei Terrorismusverdacht "weit vorne" stehe. Eine Sicherungshaft bedeute, ein Kriterium einzuführen, das darüber hinaus gehe. "So lange keine konkrete Formulierung vorliegt, tut man sich schwer zu beurteilen, was gemeint sein soll", so Birklbauer. "Gefährdung" sei "sowieso schon ein sehr schwammiger Begriff. Noch dazu darf sie dann nicht bis zum Tatverdacht gehen." Laut Regierungsplan soll ein Verwaltungsrichter innerhalb von zwei Tagen entscheiden, ob die Sicherungshaft legitim ist.

Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskammertags, lehnt die Regierungspläne ab: "Das Problem ist, dass man Menschen einsperren will, ohne dass ein Haftgrund vorliegt." Sabine Matejka, Vorsitzende der Richtervereinigung, befürchtet, dass die Regierung die Grundlage für Eingriffe in Freiheitsrechte über die Asylwerber hinaus schaffen wolle.

Das wies Justizminister Josef Moser (VP) gestern zurück. Eingebaut werden soll die Sicherungshaft in die Schubhaft-Grundlage im Verfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, sagte Moser. ÖVP und FPÖ haben SPÖ und Neos zu einer Verhandlungsrunde eingeladen. Ob man sich einigt, ist unsicher, bei beiden Oppositionsparteien herrscht große Skepsis. Die Koalition braucht die Zustimmung entweder von SPÖ oder Neos. (bock)

