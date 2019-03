Sicherungshaft: Regierung sucht den Kompromiss

WIEN. SPÖ und Neos verweigern die notwendige Zustimmung und werfen Kickl "Vertuschung" vor.

Vor dem Ministerrat rufen Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) heute zum "Sicherheitsgipfel". Mit den zuständigen Ministern Herbert Kickl (FP, Inneres) und Josef Moser (VP, Justiz) soll ein Entwurf für die geplante Sicherungshaft entstehen. Anlass dafür war die Ermordung des Leiters im Dornbirner Sozialreferat durch einen Asylwerber.

Die Regierung will durch eine Verfassungsänderung das "Recht auf Freiheit" außer Kraft setzen, wenn ein Asylwerber als gefährlich für die nationale Sicherheit oder für die öffentliche Ordnung eingestuft wird. Kickl will die "Gefahrenprognose" und die Verhängung einer Sicherungshaft den Fremdenpolizisten überlassen. Für die ÖVP muss darüber ein Richter befinden.

Der eigentliche Haken an dem groß vorgetragenen Projekt ist aber, dass die notwendige Zweidrittelmehrheit weit und breit nicht zu sehen ist. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger will über eine Verfassungsänderung prinzipiell nicht verhandeln. Denn eine Präventivhaft rüttle an den Grundsäulen des Rechtsstaats. Ähnlich ist der Standpunkt von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die gestern über ihren Sprecher bekräftigte: Eine "generelle Präventivhaft" und jede Maßnahme, die nicht der Europäischen Menschenrechtskonvention entspreche, seien "für die SPÖ nicht verhandelbar".

Als generelle Vorbedingung fordert Rendi-Wagner die lückenlose Aufklärung des Mordes von Dornbirn. Weil der mutmaßliche Täter trotz anderer Mordgeständnisse davor nicht in U-Haft genommen worden sei, vermutet die SPÖ wie auch die Neos ein Behördenversagen, das "Kickl mit seiner Sicherungshaft vertuschen will". (luc)

