Sicherungshaft nicht nur für Asylwerber: Doskozil will mehr als die Regierung

WIEN. Künftiger burgenländischer SP-Landeshauptmann unterstützt Koalitionspläne.

Potenzielle Gefährder aus dem Ausland sollen nach Regierungsplänen präventiv eingesperrt werden. Bild: APA

Kommenden Donnerstag übernimmt Hans Peter Doskozil (SP) im Burgenland den Landeshauptmann-Posten von Hans Niessl. Den gestrigen Auftritt in der TV-Pressestunde nutzte der ehemalige Verteidigungsminister zur Profilschärfung als sicherheitspolitischer Hardliner.

Die von der Regierung für gefährliche Asylwerber angedachte Sicherheitshaft geht Doskozil nicht weit genug: Er forderte eine Möglichkeit, diese auch gegen gefährliche Österreicher verhängen zu können. Als Beispiel nannte er Wegweisungen Betroffener.

Grundlage in beiden Fällen müsse das Vorliegen einer unmittelbaren Gefahrensituation sein, die auch von einem Psychologen so eingeschätzt werde, so Doskozil. "Wenn der Preis des Freiheitsentzugs ist, dass unmittelbar ein Leben gerettet wird, da verstehe ich diese Diskussion überhaupt nicht", trat Doskozil Kritik an den Regierungsplänen entgegen, die auf einer Idee von Innenminister Herbert Kickl (FP) basieren.

Das geht weit darüber hinaus, was bisher SP-Linie war. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte zuletzt gefordert, dass eine Task-Force den Anlassfall in Dornbirn genau prüfen solle, bevor über Gesetzesverschärfungen nachgedacht werde. Konkret hatte, wie berichtet, ein Asylwerber, der illegal nach Österreich eingereist und bereits mit einem Aufenthaltsverbot belegt war, den Leiter des Sozialamts Dornbirn erstochen.

Die Task-Force solle prüfen, ob nicht die bestehenden Gesetze für eine Haft oder Außerlandesbringung genügt hätten, so Rendi-Wagner. Das sei weiterhin SP-Linie, ließ Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gestern nach Doskozils Auftritt verlauten.

Regierungsentwurf kommt

Doskozil hat auf die Sensibilität der Materie hingewiesen und dafür plädiert, dass Justizminister Josef Moser (VP) federführend verhandeln solle. Auch der hatte sich zuletzt aber noch skeptisch über die blaue Idee gezeigt.

Doch schon am Samstag drückte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) aufs Tempo: Moser, Kickl und VP-Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler werden einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, kündigte er an. Ermöglicht werden soll ein präventiver Freiheitsentzug für potenziell gefährliche Asylwerber unter richterlicher Kontrolle bei konkreten Verdachtsmomenten und konkret definierten Straftaten, so Kurz. Für einen Beschluss braucht die Regierung freilich die SPÖ oder die Neos: Im Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die Neos haben aber auch etwaige rechtliche Bedenken angemeldet.

> Video: "Sicherungshaft auch für heimische Gewalttäter"

Doskozils Ansinnen, die Sicherungshaft nicht auf Ausländer zu beschränken, kommt wiederum in der FPÖ nur mäßig an. Oberösterreichs Landeschef Manfred Haimbuchner sagte im OÖNachrichten-Gespräch gestern, für die von Doskozil genannten Wegweisungen gebe es schon rechtliche Regelungen. Für Fälle wie jenen in Dornbirn aber fehle die Handhabe, "dieser Mann hätte gar nicht in Österreich sein dürfen". Mit der Diskussion an sich habe er "auch keine Freude", so Haimbuchner, aber angesichts der "Utopie des Multikulturalismus" müsse man "Rechte einschränken, um Sicherheit zu gewährleisten".

An den Plänen hatte es heftige Kritik gegeben. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von einem "rechtlich extrem heiklen" Vorschlag, er sei skeptisch. Kurz dazu: "Wir brauchen keine Skepsis." (jabü)

Der starke Mann in der SPÖ

Der künftige burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird dem rechten Parteiflügel der SPÖ zugeordnet und hat sich zum starken Mann in der Partei entwickelt. Er erlaubt sich eine eigene Meinung und spricht diese auch aus. Damit ist er nicht immer auf Linie mit Bundesparteichefin Pamela-Rendi-Wagner.

So geht sein Vorstoß beim Thema Sicherungshaft über die von Rendi-Wagner vertretene SP-Linie hinaus. Auch sprach sich Doskozil am Sonntag dafür aus, dass der künftige Tiroler SP-Chef Georg Dornauer in den roten Bundesgremien vertreten ist. Rendi-Wagner hatte das Dornauer nach einer sexistischen Aussage verwehrt. Doskozil fährt kommendes Wochenende auch zum Tiroler SP-Parteitag, während Rendi-Wagner aus terminlichen Gründen verhindert ist.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema