Sicherungshaft: Absagen aus der Opposition

WIEN. Neos schließen Zustimmung zu neuer Präventivhaft aus. Die SP-Chefin will reden, aber nicht verhandeln.

Neos-Chefin sagt ab Bild: APA

Das von Innenminister Herbert Kickl (FP) angestoßene und unter Juristen höchst umstrittene Regierungsprojekt "Sicherungshaft für Asylwerber" hat am Freitag empfindliche Rückschläge erfahren.

Zunächst erklärten Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und ihr Stellvertreter Nikolaus Scherak, dass man keine Sicherungshaft ermöglichen werde. Die Neos sehen sich als "Hüter der Verfassung", deshalb stehe man "nicht für eine Änderung der Bundesverfassung zur Verfügung", betonte Scherak. Scherak wird Meinl-Reisinger, die sich am Freitag wegen der bevorstehenden Geburt ihres dritten Kindes in die Babypause verabschiedet hat, in den nächsten Wochen vertreten.

Die Neos werden damit auch den von den Klubchefs Walter Rosenkranz (FP) und August Wöginger (VP) für Donnerstag angesetzten Verhandlungstermin nicht wahrnehmen, was beide als "Gesprächsverweigerung" kritisierten. Die Neos-Spitze erinnerte an die Forderung, die man an Kickl gerichtet habe: Dieser hätte aufzuklären gehabt, ob der Anlassfall in Dornbirn, wo ein vorbestrafter Asylwerber einen Sozialbeamten getötet hat, nicht auch bei geltender Rechtslage zu verhindern gewesen wäre.

SPÖ verhandelt nicht

Die gleiche (unerfüllte) Bedingung führte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner ins Treffen. Kickl müsse alle Fakten lückenlos auf den Tisch legen. Und sollte sich herausstellen, dass es in Dornbirn um Behördenversagen gegangen sei, dann wäre der Innenminister "mehr als rücktrittsreif". Die SPÖ werde zwar an dem Treffen mit der Koalition am Donnerstag teilnehmen. Für inhaltliche Verhandlungen stehe man aber nicht zur Verfügung, kündigte Rendi-Wagner an.



Für die Zweidrittelmehrheit benötigt die Koalition zumindest die Stimmen der Neos (zehn Abgeordnete) oder der SPÖ mit 52 Mandataren im Nationalrat. Nicht ausreichend wären die fünf Stimmen der Liste Jetzt, wo man sich aber ohnehin dezidiert gegen das Projekt ausspricht. Im Hinblick auf das bisher vorgelegte dünne Konzept warf Meinl-Reisinger Kickl und Justizminister Josef Moser (VP) vor, eine "Kakophonie" in der Koalition ausgelöst zu haben.

Moser bezeichnete die Sicherungshaft gestern vor dem EU-Justizrat als "adaptierte Schubhaft", während Kickl von einer neuen Variante zwischen der Untersuchungs- und Schubhaft spricht. In dessen Konzept ist auch von einem einfachen Gesetz die Rede, in dem als Folge der Verfassungsänderung die Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber zu regeln sei. Was die Kritik von Richter- und Anwältevertretern bestätigen würde, wonach so künftige Regierungen die Präventivhaft jederzeit auf andere Personengruppen ausdehnen könnten. (luc)

