Schramböck legt nach: "Arbeitslosigkeit in Wien ist nicht akzeptabel"

LINZ/WIEN. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) war bisher kein Regierungsmitglied, das mit verbalen Attacken auffiel. Im derzeitigen Konflikt zwischen der VP/FP-Koalition und der rot-grün geführten Stadt Wien teilt aber auch sie aus.

Ministerin Margarete Schramböck im Gespräch mit den OÖN. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Die Entwicklung in Wien ist nicht akzeptabel", sagt Schramböck im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sie schießt sich vor allem auf die hohe Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt ein. "Wien fällt immer weiter zurück, und das in einer Hochkunjunktur-Phase."

Die Arbeitslosenquote betrug im Vorjahr 12,3 Prozent in Wien. In Linz waren es 8,3 Prozent, in Oberösterreich 5,0 Prozent und in Österreich 7,7 Prozent.

Ludwig gegen "Wien-Bashing"

Das Argument, dass Wien als "Wasserkopf" Österreichs enorme Sogwirkung habe und mehr Probleme schultern müsse als Flächen-Bundesländer, weist Schramböck zurück. Auch Berlin und London mit 7,6 und 6,1 Prozent Arbeitslosenrate hätten große Sogwirkung, und es gebe auch dort nur wenige ähnlich große Städte.

Jan Krainer, SP-Finanzsprecher im Parlament, wirft der Regierung vor, "auf dem Rücken der Schwächsten in der Gesellschaft" Parteipolitik zu betreiben. Man könnte auch Kritik am "immens hohen Schuldenstand in Niederösterreich" üben. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wehrt sich gegen "Wien-Bashing". Man werde dies nicht mehr "widerstandslos" zur Kenntnis nehmen.

Ludwig solle froh um Initiativen der Regierung sein, die ihm helfen würden, sagt Schramböck. Sie spricht damit etwa die einheitliche Mindestsicherung an. An dieser Frage hat sich der Konflikt zuletzt entzündet. In Wien leben rund 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher. Gemeinsam mit AMS, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung organisiert die Regierung nächsten Mittwoch eine Job-Börse für Asylberechtigte. Ziel sei es, mehr Menschen in Jobs oder Lehrstellen zu bringen. Erwartet werden bis zu 500 Teilnehmer.

Gesetzesänderung bei der Lehre

Eines der Haupt-Themen der Wirtschaft ist derzeit der Fachkräftemangel. Schramböck kündigt für März eine Gesetzesänderung an, wonach die Inhalte von Lehrberufen alle fünf Jahre geprüft werden müssen. Derzeit werden schon viele Berufsbilder modernisiert, vor allem in puncto Digitalisierung.

Weiters soll die "duale Akademie" von Oberösterreich aus bundesweit ausgerollt werden. Hier geht es darum, Maturanten in die Lehre zu bringen. Die Erweiterung der Mangelberufslisten und Entbürokratisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte sollen helfen, Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen.

