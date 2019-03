Salzburg: Schwarz-rotes Duell um den Bürgermeister der Mozartstadt

SALZBURG. ÖVP will morgen ihren Stadtchef verteidigen – und mobilisierte dafür sogar Sebastian Kurz.

Blick aus Schloss Mirabell, dem Sitz des Bürgermeisters. Bild: APA

Die vermeintliche Festung des Loden tragenden Bürgertums war die Zweite Republik hindurch eine rote Stadt: Im Gemeinderat lag stets die SPÖ voran.

Nur Bürgermeister gab es einige Schwarze: einen von den Alliierten eingesetzten (1945/46), dann von 1992 bis 1999 Josef Dechant, den mehrere abtrünnige SPÖ-Gemeinderäte unterstützten, und seit Dezember 2017 Harald Preuner.

Damals setzte sich Preuner in der Stichwahl mit 294 Stimmen Vorsprung gegen den roten Rivalen Bernhard Auinger durch.

Preuner profitierte von einer SPÖ-Katastrophe; Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden hatte wegen eines Untreue-Prozesses gehen müssen, Auinger war bei der Neuwahl zu wenig bekannt.

Kandidaten Preuner (VP)

Die letzten Umfragen sagen ein knappes Rennen mit leichten Vorteilen für Preuner voraus.

Auch die Bundespolitik nimmt diese Wahl wichtig. Sowohl ÖVP-Chef Sebastian Kurz als auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mischten im Wahlkampf mit.

Zum Kurz-Auftritt am Donnerstagabend kamen rund 500 Funktionäre ins Kongresshaus. Sie hörten den flammenden Appell des Kanzlers, sich "auf den letzten Metern" besonders anzustrengen.

Rendi-Wagner besuchte den beschaulichen Schrannenmarkt. Sie sagte, jede Teilorganisation und jede Stadt sei Teil des großen Ganzen. Es gehe nun darum, "dass wir nicht nur über sozialdemokratische Politik reden, sondern sie auch gestalten können."

Dass es diesen Sonntag schon eine endgültige Entscheidung gibt, ist unwahrscheinlich. Bei insgesamt acht Bürgermeisterkandidaten werden im ersten Wahlgang kaum die notwendigen 50 Prozent plus eine Stimme zu holen sein. Vermutlich wird erst nach einer Stichwahl am 24. März feststehen, wer künftig Salzburg vertritt.

Auinger (SP) mit Ehefrau

Gewählt wird am 10. März in allen 119 Salzburger Gemeinden. Mehr als 434.000 Wahlberechtigte stimmen über die Zusammensetzung der Gemeindeparlamente und über die Bürgermeister für die nächsten fünf Jahre ab. An der Dominanz der ÖVP in den Kommunen (zuletzt in Summe 43 Prozent) wird wohl nicht gerüttelt.

Niedrigster Frauenanteil

Insgesamt haben sich für die Bürgermeistersessel 268 Kandidaten beworben, darunter 34 Frauen. In Salzburg gibt es aktuell nur fünf Bürgermeisterinnen. Damit ist das Land bundesweit Schlusslicht.

Zwei Drittel der 2014 direkt gewählten Bürgermeister treten neuerlich an, in Goldegg und in Untertauern diesmal jedoch für eine andere Partei. Besondere Ambitionen hat FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek: Sie möchte Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Großgmain werden.

Schwarze oder rote Landeshauptstädte, eine ist grün

Bei den Bürgermeistern der neun Landeshauptstädte herrscht Gleichstand zwischen den größeren Parteien. Es gibt vier schwarze, vier rote – und einen grünen Bürgermeister.

Machtwechsel sind selten; außer in Salzburg gab es seit Jahren nur zwei weitere. Einer war sehr spektakulär: Bei der Innsbruck-Wahl 2018 schlug der Grüne Georg Willi die seit 2010 amtierende Bürgerliche Christine Oppitz-Plörer in der Stichwahl.

Dank Klagenfurt gibt es auch heute noch eine Bürgermeisterin: Maria-Luise Mathiaschitz (SP), die 2015 die Stichwahl gegen FP-Stadtchef Christian Scheider gewann.

Graz war lange SP-regiert, bis 2003 die ÖVP mit Siegfried Nagl den Bürgermeistersessel errang. In Wien waren die Bürgermeister seit 1945 – wie auch in St. Pölten und in Linz – durchgehend von der SPÖ, in Eisenstadt durchgehend von der ÖVP. Im meist schwarz regierten Bregenz konnten sich von 1970 bis 1990 SP-Bürgermeister behaupten, seit 1998 regiert der Schwarze Markus Linhart.

Einige Bürgermeister brachten es auf mehr als 20 Jahre Amtszeit. In Eisenstadt war Hans Tinhof 27 Jahre (1950–1977) VP-Stadtchef, in Innsbruck Alois Lugger (VP) ebenfalls 27 Jahre (1956–1983). Franz Dobusch (SP) hielt sich in Linz 25 Jahre im Amt, Leopold Guggenberger (VP/Klagenfurt) und Michael Häupl (SP/Wien) brachten es auf 24 Jahre. Der aktuelle Rekordhalter ist Markus Linhart in Bregenz (21 Jahre).

Außer in Niederösterreich, der Steiermark und Wien werden die Bürgermeister in sechs Bundesländern per Direktwahl gewählt. Den Anfang machte im Jahr 1991 Kärnten.

