Rendi-Wagner zieht rote Linien für Unternehmer

WIEN. "Mehr Fairness in der Arbeitswelt" wird Schwerpunkt der SPÖ.

Pamela Rendi-Wagner: Konzept gegen den "Freiwilligkeitsschmäh" Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die SPÖ pflegt ihre Wurzeln. Gegründet als Sozialdemokratische Arbeiterpartei, will sie ihre Herkunft wieder stärker betonen. "Fairness in der Arbeit" ist das Konzept betitelt, das die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Freitag in Wien vorstellte.

Es ist das erste von mehreren Arbeits-Papieren, die in den kommenden Monaten folgen sollen.

"Die Arbeitswelt hat sich massiv verändert und tut das weiter, aber das Arbeitsrecht hat damit nicht Schritt gehalten", sagte die Klubchefin. Ihre Partei möchte unfaire Klauseln in Arbeitsverträgen bekämpfen; so sollen All-in-Regelungen unter 5000 Euro brutto Monatsverdienst verboten werden. Die Kontrollen gegen Lohndumping sollen verschärft, die Auswirkungen der flexiblen Arbeitszeiten gemildert werden.

"Schutz vor überlangen Arbeitszeiten statt Freiwilligkeitsschmäh", heißt es im SPÖ-Papier. Vorgesehen ist auch ein Rechtsanspruch auf Teilzeitphasen, "die zum Leben passen". Laut Sozialsprecher Josef Muchitsch werden diese Forderungen als Anträge im Nationalrat eingebracht.

Rendi-Wagner nahm auch zu jüngsten Äußerungen von SJ-Chefin Julia Herr Stellung. Herr hatte im "Kurier" von der "langfristigen" Verstaatlichung von Großunternehmen gesprochen; im derzeitigen Wirtschaftssystem würden "ganz klar die Profite von einigen wenigen über das Interesse der Bevölkerung gestellt".

Sie schloss damit an eine Diskussion an, die in Deutschland seit mehreren Tagen für Aufsehen sorgt. Dort hat Juso-Chef Kevin Kühnert die "Kollektivierung" großer Unternehmen angeregt.

ÖVP nennt Voest als Vorbild

Rendi-Wagner antwortete auf eine entsprechende OÖN-Frage betont zurückhaltend: "Extreme Vorschläge sind das Recht der Jugend. Aber die Verstaatlichung ist nicht mein Schwerpunkt im EU-Wahlkampf"; Herr kandidiert auf Platz 6 der roten Liste. Muchitsch ergänzte: "Gerade die Jugend macht sich Sorgen in einer Arbeitswelt, die sich massiv verändert." Das sei "mehr als legitim".

Die ÖVP bewertet das erheblich anders. Ihr EU-Spitzenkandidat Othmar Karas fordert eine Distanzierung der SPÖ von Julia Herr: "Ein großer Teil Europas kämpft immer noch mit den Folgen kommunistischer Staatswirtschaft. Herrs Äußerungen sind eine Missachtung der historischen Erfahrung unseres Kontinents."

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Andreas Ottenschläger verweist auf die Voest-Privatisierung als "wahres Erfolgsbeispiel". Über Verstaatlichungen nachzudenken, sei "ein Wahnsinn".

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Analphabet (10993) 04.05.2019 01:30 Uhr Um glaubhaft zu sein müßte Frau Rendi Wagner Nachhilfe in Globalisierung nehmen. Solange auch die SPÖ dem Globalisierungswahn nachhängt, ist Sie mit Sicherheit unglaubwürdig und völlig realitätsfremd. Es war die Politik von ROTSCHWARZ , Die unsere Arbeiter in den direkten Konkurrenzkampf gegen die Asiaten geschickt hat. In China gibt es z.B. ganz normal den 12 Stundentag und Das aber 6 mal die Woche. Es werden daher auch in Zukunft rote wie schwarze Parteibonzen billige Socken und Unterhosen aus Asien kaufen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema