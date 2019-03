Regierungspläne: Ein halbes Jahr Sicherungshaft für Asylwerber

WIEN. Ein Richter soll binnen 48 Stunden über die rechtmäßige Inhaftierung entscheiden.

Spielfeld 2015: Die Folgen des großen Ansturms prägen weiter die Politik. Bild: APA/Erwin Scheriau

Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein Modell für die umstrittene Sicherungshaft für Asylwerber vorgestellt. Diese soll auf ein halbes Jahr beschränkt werden und binnen 48 Stunden nach der Festnahme von einem Richter überprüft werden.

Justizminister Josef Moser (VP) beteuerte, dass man sehr vorsichtig vorgegangen sei. Innenminister Herbert Kickl (FP) feierte "einen guten Tag für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung". Für die Umsetzung ist die Zustimmung zumindest der SPÖ oder der Neos nötig. Verfassungsexperte Heinz Mayer bleibt dennoch ablehnend: "Es gibt aus gutem Grund keine Haft auf Verdacht", sagt er.

Ein Überblick:

1. Wieso will die Regierung die Möglichkeit einer Sicherungshaft schaffen?

Anlassfall ist der Mord in Dornbirn: Ein türkischer Asylwerber, der in Österreich aufgewachsen und mit einem Aufenthaltsverbot belegt war, tötete Anfang Februar einen Beamten. Innenminister Kickl argumentiert, dass seine Behörden hier keine Handhabe gegen den Betreffenden hatten, und fordert deshalb die Einführung einer Sicherungshaft. Verfassungsjurist Mayer sieht das anders: "Das ist ein aufgelegter Schwindel", sagt er. Das Rechtssystem reiche aus, der türkische Asylwerber hätte in Haft genommen werden können. Auch die Opposition stellt ein Behördenversagen in den Raum.

2. Wer entscheidet darüber, ob jemand ein Gefährder ist?

Die Festnahme erfolgt auf Anordnung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Innerhalb von 48 Stunden muss eine Erstbeurteilung über die Rechtmäßigkeit durch einen Richter des Bundesverwaltungsgerichts erfolgen. Binnen zweier Wochen soll der Richter endgültig über eine Fortführung der Haft entscheiden. Jeden Monat ist eine amtswegige Überprüfung vorgesehen. Nach einem halben Jahr endet die Haft, eine Verlängerung ist "bei besonderen Gründen" aber möglich.

3. Welche Gründe müssen vorliegen, um über jemanden die Sicherungshaft zu verhängen?

Der Asylwerber muss eine "tatsächliche gegenwärtige und hinreichend erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung oder für den Schutz der öffentlichen Sicherheit" darstellen. Konkretere Kriterien blieb die Regierung schuldig. Kickl sprach davon, dass der Betroffene "etwas auf dem Kerbholz" haben müsse. Es könne sich aber nicht um strafrechtlich relevante Dinge handeln, da in einem solchen Fall ohnehin die Untersuchungshaft ausreicht. Als Beispiel für die Sicherungshaft nannte er die Drohung eines Asylwerbers, allen Ungläubigen den Kopf abzuschneiden.

4. Wieso warnen Kritiker vor einer Haft auf Verdacht?

"Wie stellt der Richter fest, ob jemand gefährlich ist?", fragt Mayer. Jemand müsse bestimmte Handlungen setzen, um eine Haft zu rechtfertigen. Wird etwa abgehört, dass sich jemand mit anderen trifft, um Sprengstoffpläne zu besprechen, könne er jetzt schon in Untersuchungshaft genommen werden. Bei einer gefährlichen Drohung sei der Versuch schon strafbar. Zuvor hatte unter anderem Kardinal Christoph Schönborn seine Bedenken an einer "Haft auf Verdacht" geäußert.

5. Welche Möglichkeiten des Freiheitsentzugs gibt es bereits?

Die Strafhaft für Personen, die rechtskräftig verurteilt sind. Den Maßnahmenvollzug für psychisch Kranke, die als zurechnungsunfähig eingestuft werden. Die Untersuchungshaft, die binnen 48 Stunden auf Antrag eines Staatsanwalts und nach richterlicher Genehmigung verhängt werden kann. Es müssen dafür Haftgründe wie Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr bestehen oder der dringende Verdacht, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde, auf das zumindest zehn Jahre Haft stehen. Schubhaft verhängt das BFA, um eine Abschiebung durchzusetzen.

6. Wieso soll die Sicherungshaft nur für Asylwerber gelten?

Die Regierung beruft sich auf die EU-Aufnahmerichtlinie. Diese regelt, unter welchen Bedingungen Asylwerber inhaftiert werden dürfen. Erlaubt ist demnach eine Sicherungshaft, wenn diese aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erforderlich ist. 15 EU-Länder haben die Richtlinie umgesetzt. Eine Sicherungshaft ist laut Menschenrechtskonvention möglich. In Österreich muss dafür aber die Verfassung geändert und in das Grundrecht auf persönliche Freiheit eingegriffen werden.

7. Wann wird die Sicherungshaft eingeführt?

Das hängt von der Zustimmung zumindest der SPÖ oder der Neos ab, die derzeit nicht in Sicht ist. Die Regierung möchte den parlamentarischen Prozess "in der ersten Jahreshälfte" abschließen. Das Gesetz könnte frühestens mit 1. Juli in Kraft treten.

Opposition weiter für Aufklärung des Anlassfalls

Für die Einführung der Sicherungshaft wäre ein Eingriff in die Verfassung notwendig. Für derartige Änderungen ist im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit nötig – weshalb die Regierungsparteien die Stimmen von zumindest der SPÖ oder den Neos brauchen, um ihre Pläne auch umzusetzen.

Die Verhandlungsbereitschaft der Opposition ist aber auch nach den koalitionären Präzisierungen gering. SPÖ, Neos und Liste Jetzt pochen weiter darauf, dass zuerst der Anlassfall genau geprüft werde. Wie berichtet hatte im Februar ein Asylwerber, der wegen mehrerer Straftaten mit einem Aufenthaltsverbot belegt war, in Dornbirn den Leiter des Sozialamts erstochen. Aus Oppositionssicht hätte der Mann auch nach geltender Rechtslage bereits davor in Haft genommen werden können.

„Es besteht der Verdacht des Behördenversagens, deshalb müssen alle Fakten auf den Tisch“, sagte gestern SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Er regte die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Überprüfung an. Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordert eine „unabhängige Untersuchung“. Dass laut Innenminister Herbert Kickl (FP) kein Behördenversagen vorliege, ließ sie nicht gelten: „Das ist nicht verwunderlich, ist er doch Chef dieser Behörde.“

Immerhin zeigt sich Meinl-Reisinger prinzipiell gesprächsbereit – „aber erst, wenn wir einen konkreten Gesetzesentwurf vorliegen haben“. Einen solchen „genau anschauen“, will sich Alma Zadic, Sicherheitssprecherin der Liste Jetzt. Auch sie steht der Sicherungshaft „ablehnend“ gegenüber und fordert ebenfalls Aufklärung des Falls in Dornbirn „von einer unabhängigen Untersuchungskommission“.

