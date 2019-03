Rechnungshof: Kritik an der Budgetplanung Oberösterreichs

WIEN. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Budgetplanung in Ober- und Niederösterreich.

Laut einem gestern veröffentlichten Bericht haben beide Länder ihre Budgetziele in der Regel nicht eingehalten. Untersucht wurden die Jahre 2013 bis 2016.

Obwohl sich die Länder im Stabilitätspakt verpflichtet haben, mehrjährige Budgetpläne vorzulegen, fehlen rechtlich verbindliche Vorgaben für die mittelfristige Budgetplanung. Das widerspricht auch dem Stabilitätspakt aus dem Jahr 2012, in dem die Länder verpflichtet wurden, eine über mehrere Jahre laufende Finanzvorschau durchzuführen. Oberösterreich kündigte an, das mit der nächsten Novelle der Landesverfassung zu korrigieren.

Unter die Lupe genommen haben die Prüfer drei Bundesländer – neben Ober- und Niederösterreich auch Wien. Auffällig war dabei, dass bei der laufenden Gebarung (regelmäßige Einnahmen und Ausgaben der Länder) Ober- und Niederösterreich von 2013 bis 2016 stets schlechter abgeschnitten haben, als in der eigenen Finanzplanung angenommen. Wien hingegen hat in diesem Zeitraum immer besser abgeschlossen, als in den Planungen erwartet.

