"Ratten-Gedicht": FPÖ-Vizebürgermeister tritt zurück

BRAUNAU/LINZ. Nach der Aufregung um sein "Ratten-Gedicht" tritt Christian Schilcher (FPÖ) als Vizebürgermeister zurück und aus der Partei aus. Für die SPÖ reicht diese Konsequenz nicht, sie fordert von Kurz ein Ende der Koalition.

Christian Schilcher (FP) zog jetzt die Konsequenzen. Bild:

"Da wurde wirklich in den verbalen Mist gegriffen", sagte Bundesparteichef Heinz-Christian Strache bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Rücktritt erfolge laut Strache, "um Schaden von der Partei abzuwenden". Schilchers "Ratten-Gedicht" stelle ein Fehlverhalten dar, das nicht mit Grundsätzen der FPÖ vereinbar sei. Schilcher habe seine Entscheidung zum Rücktritt aus Amt und Partei von sich aus getroffen, sagte Strache.

Landesparteichef Manfred Haimbuchner nannte das Gedicht bei einem Pressegespräch in Linz "Schwachsinn" und "Dummheit". Jedoch betonte er auch, dass nicht jede Dummheit ein innenpolitischer Skandal sei. Dass Schilcher als Vizebürgermeister zurücktritt und die FPÖ-Parteimitgliedschaft zurücklegt, sei das "Ergebnis" von Diskussionen, sagte Haimbuchner. Er ließ offen, ob er Schilcher den Rückzug nahegelegt hat.

Wie berichtet, hatte Schilcher unter seinem Pseudonym "Die Stadtratte" ein kritisches Gedicht über Migranten und die Asylpolitik veröffentlicht. Zu lesen war auch von einem "Nagetier mit Kanalisationshintergrund". Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) hatten gestern eine rasche und klare Distanzierung der FPÖ gefordert. Er hoffe, dass nun "alle ihren Frieden" hätten, sagte Haimbuchner.

"Einzig logische Konsequenz"

Er selbst werde nicht zurücktreten, so Haimbuchner. Er richtete der SPÖ-Landesvorsitzenden Birgit Gerstorfer, die seinen Rückzug fordert, aus, dass sie wohl auch genug Arbeit im eigenen Ressort hätte. Er selbst arbeite jeden Tag hart für die Menschen, er habe Termine im Halb-Stunden-Takt, darum gehe es ihm.

"Der Rücktritt des Vizebürgermeisters von Braunau war die einzig logische Konsequenz zu diesem abscheulichen und rassistischen Gedicht. Der klare Schritt des Vizekanzlers und der FPÖ-Spitze war notwendig und richtig", teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Stellungnahme mit.

Auch die Landes-VP begrüßt Schilchers Rücktritt "Ein derartig widerwärtiges Gedicht hat in Oberösterreich keinen Platz und wird auch nicht toleriert", sagt Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. "Hier hat es ganz klare Konsequenzen geben müssen. Der Schritt war alternativlos", so Hattmannsdorfer weiter.

SPÖ fordert Koalitionsende

Für die SPÖ ist der Rücktritt nicht ausreichend. Der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried forderte Kanzler Kurz auf, die Koalition mit der FPÖ zu beenden. Die "Mini-Konsequenz", dass der Verfasser des Rattengedichts nun zurücktrete, reiche natürlich nicht, so Leichtfried in einer Pressekonferenz.

Vielmehr wäre es an der Zeit für Kanzler Kurz "diesen Spuk" zu beenden und auch an den Ruf des Landes zu denken. Solche Menschen hätten in einer Bundesregierung nichts zu suchen, so Leichtfried in Richtung des freiheitlichen Regierungsteams.

Video: Worum geht es in dem "Rattengedicht"? Eine Zusammenfassung vom Montagabend:

