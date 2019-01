"Pflegekräfte nicht billig abspeisen": Protest zum Landtags-Start

LINZ. Gewerkschafter übten vor dem Landhaus scharfe Kritik – VP fordert eine sachliche Diskussion über die Gehälter.

Lautstarke Gewerkschafter Bild: ÖGB

Rund 70 Gewerkschafter, Betriebsräte und Spitals-Beschäftigte mit ÖGB-Landeschef Johann Kalliauer an der Spitze protestierten gestern Früh vor dem Landhaus: Pflegekräfte dürften "nicht billig abgespeist werden", forderten sie vor Beginn der ersten Landtagssitzung in diesem Jahr. Es mangle an Respekt vor Pflegekräften. Das Thema ist angesichts der jüngsten Diskussionen um teilweisen Personalmangel in Spitälern heikel, die Aufregung kurz vor der Arbeiterkammer-Wahl erwartbar. Laut Gewerkschaft will das Land der neuen Berufsgruppe der Pflege-Fachassistenten keinen Pflegezuschlag gewähren, wie er bei anderen Pflegeberufen existiert. Das bedeute 213 Euro im Monat weniger.

VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer reagierte während der Landtagssitzung: "Es braucht eine sachliche Diskussion." Derzeit würden alle Pflegeberufe und Einstufungen evaluiert und Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen. Auch seien Gehälter im Pflegebereich im Zuge des Gehaltspakets seit 2015 teils um 160 bis 270 Euro gestiegen.

In der Landtagssitzung selbst debattierten die Abgeordneten über elf Resolutionen an die Bundesregierung und in einer Aktuellen Stunde über Frauen-Gewaltschutz.

Mehr Geld für Vizebürgermeister

Beschlossen hat der Landtag eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Vizebürgermeister von Gemeinden bis 1000 Einwohner von 364 auf 392 Euro.

Dabei handelt es sich um eine Reparatur. Als im November alle Bürgermeister-Gehälter erhöht wurden, kam es zu einer Änderung des Berechnungssystems. Dabei wurde übersehen, dass Vizebürgermeister in 86 Kleinstgemeinden dadurch weniger verdienen würden als Fraktionsobleute in diesen Kommunen. Nun sind sie ihnen zumindest gleichgestellt.

Gestern gab es auch einen Wechsel in der VP: Ferdinand Tiefnig aus Gilgenberg wurde als Landtagsabgeordneter angelobt. Er ersetzt den Burgkirchner Gerald Weilbuchner, der zwei Mal betrunken am Steuer erwischt worden war. Tarsdorfs Ortschefin Andrea Holzner wurde in den Bundesrat entsandt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar allesistmOOEglich (1752) 01.02.2019 01:29 Uhr Hattmansdorfer wieder einmal für die Aufrechterhaltung von ScheiXXjob-Bedingungen zuständig. Die ÖVP ist doch das Letzte.



Übrigens: Wieviele Millionen bekommt die ÖVP an Parteienförderung pro Jahr für exakt was?? Das würde dem Kerl die Schamröte ins Gesicht treiben, wenn ihm das auf der Straße gesagt wird - wenn er gleichzeitig weiß und mit dafür verantwortlich ist, wie erbärmlich Pflegekräfte in OÖ. abgespeist werden! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema