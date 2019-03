Pflege: Breite Front gegen private Versicherung

WIEN. In der Politik herrscht zwar Konsens über eine staatliche Finanzierung der Pflege, aber nicht über das Wie. Betroffene fordern mehr Geld, Qualität und Hilfe für pflegende Angehörige.

Alle Prognosen sagen eine deutlich steigende Zahl von Menschen voraus, die Pflege benötigen.

Hobbit: So nennt sich ein kleiner Gefährte auf zwei Rädern, der, ausgestattet mit Greifarm und Tablet, als Pflegehelfer zum Einsatz kommen kann. Der Roboter wurde unter anderem in Wien getestet, primäre Aufgabe ist die Sturzvermeidung, aber auch als Bote oder Telefon ist Hobbit geeignet, wie Altersforscherin Veronika Schauer vom Haus der Barmherzigkeit Wien erklärt. Schauer war eine der Teilnehmerinnen beim gestrigen Pflegeforum, zu dem Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) geladen hatte.

Sind Roboter die Zukunft in der mobilen Pflege? Nein, befand Zukunftsforscher Tristan Horx in seinem Vortrag. Eher könnten sie Menschen andere Aufgaben und Arbeiten abnehmen, damit ihnen mehr Zeit für "zwischenmenschliche Beziehungen" bleibt.

Diese in der Pflege sicherzustellen, ist eine der Herausforderungen, die die Regierung bis Jahresende im "Masterplan Pflege" abarbeiten will. Es ist vor allem eine finanzielle Herausforderung: Bei derzeit 460.000 Pflegegeldbeziehern fließen schon heute 6,5 Milliarden Euro von Bund, Ländern, Gemeinden und Betroffenen selbst in Pflegeleistungen. Bis 2050 steigt die Zahl der Pflegegeldbezieher laut Prognosen auf 750.000.

Video: Wie geht es mit der Pflege weiter?

Beim Gipfel gab es von den Vertretern aller fünf Parlamentsparteien ein Bekenntnis zur staatlichen Finanzierung. Ob über Steuern oder ein System analog zur Sozialversicherung, sei offen, sagte Hartinger-Klein. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte einen "Pflegegarantiefonds", der von Bund und Ländern gespeist wird. Daniela Holzinger, Gesundheitssprecherin der Liste Jetzt, plädierte für die Einführung zweckgewidmeter Vermögenssteuern. Für VP-Klubchef August Wöginger stellt sich die Frage des Geldes erst "am Ende", wichtig seien nun Pläne zur Entlastung pflegender Angehöriger (derzeit 960.000), zur Attraktivierung des Pflegeberufes und das Ziel, so lange wie möglich zuhause zu pflegen.

Dazu gibt es viele Forderungen: Caritas-Präsident Michael Landau etwa pochte auf den Ausbau von Tagesbetreuungszentren zur Entlastung pflegender Angehöriger, Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger forderte bessere Bedingungen für mobile Pfleger, Birgit Meinhard-Schiebel von der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger einen klareren Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Parteienstellung für Angehörige bei der Pflegebegutachtung. Ebenfalls auf der Forderungsliste: bundesweit einheitliche Standards und eine Erhöhung des Pflegegelds über alle Stufen (siehe mehr dazu weiter unten).

Video: Wo hakt es bei der Pflege-Reform und wie kann es in Zukunft weitergehen? OÖN-Politikchef Wolfgang Braun im Talk:

Drängen auf Pflegegeld-Erhöhung

Rund 2,61 Milliarden Euro wendet der Bund jährlich für das Pflegegeld auf – ein wesentlicher Anteil der Pflege-Finanzierung. Seit der Einführung des Pflegegeldes 1993 hat sich die Zahl der Bezieher von 240.000 fast verdoppelt (siehe Grafik). Dass der Anstieg und der Bedarf an Pflegeleistungen bis zur Mitte des Jahrhunderts massiv sein werden, belegen alle Prognosen.

Im Plan der Bundesregierung steht eine Erhöhung des Pflegegeldes ab Stufe 3. Sozialorganisationen wie Caritas, Volkshilfe und Diakonie sowie die politischen Seniorenorganisationen fordern eine Erhöhung für alle Pflegestufen. Rund die Hälfte der Pflegebedürftigen würde sonst von einer Anhebung ausgeschlossen, vor allem jene, die zu Hause von Angehörigen betreut werden. Das widerspreche auch dem angekündigten Grundsatz, Betreuung außerhalb der Heime und durch mobile Dienste zu forcieren.

Die statistischen Bedarfsprognosen sind eindeutig, Zahlen der Landesstatistik und der Statistik Austria sind nahezu identisch. Bis 2025 wird der Pflegebedarf noch moderat, danach beschleunigt ansteigen. Denn die Österreicher werden im Schnitt „älter“. Die Lebenserwartung steigt allgemein, und in den nächsten Jahren erreichen die geburtenstarken Jahrgänge das Pensionsalter. Der Altersschnitt für Pflegebedürftigkeit steigt zwar auch, aber es werden viel mehr Hochbetagte im Land leben.

In Oberösterreich wird die Altersgruppe „60 plus“ bis zum Jahr 2040 auf 33 Prozent der Bevölkerung anwachsen (rund 515.000 Personen). Die Altersgruppe ab 80 wird im Jahr 2040 in Oberösterreich rund 138.000 Menschen groß sein (jetzt ca. 80.000). Die erwartete Zahl der Pflegebedürftigen wird in Oberösterreich in diesem Zeitraum von rund 82.000 auf 125.000 steigen. Österreichweit werden zur Hälfte des Jahrhunderts fast 1,2 Millionen Menschen 80 Jahre oder älter sein, bis zu 750.000 werden Pflege benötigen. Das WIFO rechnet mit einer Erhöhung der nötigen Finanzleistungen um rund vier Prozent pro Jahr.

Auch deshalb fordern die Hilfsorganisationen einen zügigen Ausbau der mobilen Dienste. Die Angebote müssten in ganz Österreich „flächendeckend und leistbar“ sein, sagte etwa Caritas-Präsident Michael Landau. (bock)

Grafik: Anspruch auf Pflegegeld in Österreich

