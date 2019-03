Pensionswelle bei Lehrern bringt Engpässe, aber "keinen großen Mangel"

WIEN. Jeder fünfte der derzeit aktiven Lehrer geht bis 2025 in Pension. Das Bildungsministerium sieht den Lehrerbedarf durch künftige Absolventen jedoch gedeckt.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

14.885 Pflichtschullehrer und 10.619 Lehrer an höheren Schulen. Nach aktuellen Prognosen des Bildungsministeriums, die den OÖNachrichten vorliegen, erreicht die Pensionswelle mit 4424 Ruheständen nächstes Jahr ihren Höhepunkt (nach heuer 4347).

Gleichzeitig fehlt aufgrund der Verlängerung der Ausbildung für Volksschullehrer fast ein ganzer Absolventenjahrgang aus dem Vorjahr für Nachbesetzungen. Dennoch gebe es weder heuer einen Lehrermangel, noch drohe "ein großer Mangel" in den nächsten Jahren, beruhigt Bildungsminister Heinz Faßmann (VP).

"Wir haben moderate Schwierigkeiten in manchen Fächern und damit, dass Absolventen nicht in bestimmte Regionen gehen wollen. Aber wenn man Pensionierungen und Absolventenzahlen gegenüberstellt, muss man sagen, das geht sich gut aus", so der Minister im OÖNachrichten-Gespräch. Keine Unterrichtsstunde müsse wegen eines Lehrermangels entfallen.

Schaut man sich die Zahlen im Detail an, wird aber schnell klar, dass es sich eher gerade so ausgeht: An den Volksschulen etwa stehen kommendes Jahr 1150 Pensionierungen 1470 erwarteten Absolventen gegenüber, das Ministerium rechnet mit einem Lehrerbedarf von 1240.

Noch knapper wird es bei Lehrern der Sekundarstufe eins: 3275 Pensionierungen stehen nächstes Jahr an, einem Bedarf von 2521 Lehrern stehen 2600 Absolventen gegenüber.

Auch Faßmann gibt zu, dass es in den Naturwissenschaften, Informatik, Technik und Sport tatsächlich zu Engpässen kommen könnte, weshalb man das Modell "Quereinsteiger" forcieren wolle. Derzeit liegt der Anteil von per Sondervertrag angestellten Lehrern bei sechs Prozent, der Großteil ist an den berufsbildenden Schulen, wo Praktiker ohnehin üblich sind, tätig.

Probleme im Mühlviertel

Aber auch an anderen Schulen könnten nach pädagogischer Zusatzbildung, die berufsbegleitend angeboten werden soll, künftig verstärkt Quereinsteiger eingesetzt werden.

Das zweite Problem, die regionalen Engpässe, sind etwas schwieriger zu lösen. In Oberösterreich, wo sogar fast ein Drittel aller Pädagogen bis 2025 in Pension geht, gehört etwa das nördliche Mühlviertel zu den unter Junglehrern eher unbeliebten Regionen. Im Sekundarbereich eins könnte es zu Schwierigkeiten bei Nachbesetzungen kommen.

Vor allem in Wien sind aufgrund von Engpässen einerseits bereits pensionierte Lehrer wieder in den Dienst zurückgeholt worden, andererseits unterrichten auch Lehramtsstudenten. Ein Modell, auf das man in Oberösterreich bisher nur eingeschränkt zurückgreifen musste: 42 Studenten standen im Schuljahr 2017/18 an höheren Schulen in den Klassen.

Bis 2025 entspannt sich die Situation zunehmend: Dann sind an den Volksschulen österreichweit 1030 Pensionierungen prognostiziert, 1180 Pädagogen werden gebraucht, 1400 Absolventen erwartet. In der Sekundarstufe eins sollten 2600 Absolventen bei 2558 Pensionierungen den Bedarf von 2160 Lehrern decken.

Pensionierungen in Oberösterreich

In Oberösterreich gehen 5337 der derzeit 17.108 Pädagogen bis zum Jahr 2025 in Pension. Außer an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) wird der Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht.

Die meisten Pensionierungen stehen in den kommenden sechs Jahren an Oberösterreichs Mittelschulen bevor (2152), gefolgt von Volksschulen (1490), BMHS (964) und den Gymnasien (AHS; 731).

In den aktuellen Bedarfsprognosen hat das Bildungsministerium die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg zusammengefasst. Demnach wurde für die Volksschulen und Mittelschulen in dieser "Region Mitte" für heuer ein Lehrerbedarf von 669 erhoben. Bis 2025 benötigt man kumuliert 4435 Pädagogen.

In den Schultypen AHS und BMHS benötigt man heuer 273 und bis 2025 aufgerechnet 1740 Pädagogen.

