Pensionskosten sind 2018 vor allem bei den Beamten deutlich gestiegen

WIEN. 9,4 Milliarden Euro für insgesamt 250.000 Staatsdiener im Ruhestand.

Finanzminister Löger hat eine gute und eine weniger gute Nachricht zum Thema Pensionen. Bild: APA

Der Bundeszuschuss, also jener Beitrag des Staates, um die nicht durch Versicherungsbeiträge abgedeckten Pensionsausgaben für Bauern, Selbstständige und Arbeitnehmer abzudecken, ist 2018 erstmals seit vier Jahren wieder gestiegen. Mit 9,2 Milliarden Euro lag er knapp über jenem von 2017 (9,0 Milliarden Euro, siehe Grafik), aber dennoch um 340 Millionen Euro unter den Erwartungen des Finanzressorts.

Was vor allem an der guten Beschäftigungslage und den hohen Pensionsbeiträgen gelegen sei, wie das Haus von Minister Hartwig Löger (VP) am Freitag im Zuge der Bekanntgabe der Budgetzahlen mitteilte.

150 Millionen Euro mehr

So viel zur guten Nachricht. Keinen Grund zum Jubeln hat Löger bei den Beamtenpensionen, die der Staat als Arbeitgeber zur Gänze finanzieren muss. Mit 9,4 Milliarden Euro hat der Bund 2018 für seine Mitarbeiter im Ruhestand samt Pflegeaufwand nicht nur um 150 Millionen Euro mehr als kalkuliert aufgewendet. Die Kosten liegen damit das zweite Jahr in Folge über jenen für den Bundeszuschuss an die Privatwirtschaft.

Man habe die Anzahl der Pensionsbezieher (rund 250.000, Anm.), aber auch die Höhe der Renten im eigenen Sektor bei der Budgetplanung unterschätzt, so die Erklärung zu den Mehrkosten. Nach Angaben des Finanzministeriums lag die durchschnittliche Beamtenpension zuletzt bei brutto 3100 Euro im Monat, jene im privaten Sektor bei 1100 Euro. Die ASVG-Höchstpension von im Vorjahr 3355 Euro wurde demnach von rund 40 Prozent der Beamten im Ruhestand überschritten. Wobei anzumerken ist, dass der Akademikeranteil im öffentlichen Sektor doppelt so hoch ist wie im privaten und ein Pensionssicherungsbeitrag von bis zu drei Prozent geleistet werden muss.

Insgesamt hat der Bund im Vorjahr 78 Milliarden Euro ausgegeben und 76,9 Milliarden eingenommen – bleibt also ein Minus im Bundeshaushalt von 1,1 Milliarden Euro.

Sprudelnde Einnahmen

Die gemeinsamen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Vorjahr mit vier Prozent (auf 88,2 Milliarden Euro) fast doppelt so stark wie erwartet (2,2 Prozent) gestiegen. Ein Drittel dieser Einnahmen geht an Länder und Gemeinden, zwei Drittel bleiben beim Bund. (luc)

Mit einem Zuschuss aus dem allgemeinen Steuertopf von rund 20 Prozent weisen die ASVG-Versicherten gemessen an den ausbezahlten Pensionen den höchsten Eigendeckungsgrad auf. Bei Gewerbetreibenden muss der Staat rund 50 Prozent, bei Bauern mehr als 80 Prozent dazulegen.

1 Kommentar alteraloisl (2027) 02.02.2019 00:19 Uhr Das haben wir der großen Koalition der letzten 70 Jahre zu verdanken. Vor allem die tüchtigen Arbeiter und Angestellten in der Privatwirtschaft wurden eindeutig im Regen stehen gelassen. Dafür gilt der Dank an die Gewerkschaft, die sich um die "echten Arbeitnehmer" leider nicht ausreichend gekümmert hat. Ich höre immer die SPÖ ist angeblich für die kleinen Leute da. Den "Erfolg" sieht man nun deutlich bei den Pensionsvergleichen. Seit 70 Jahren fordert die Gewerkschaft immer nur prozentuelle Lohnerhöhungen. Jetzt kann man nur hoffen, dass die SPÖ total abgewählt wird und die ÖVP und FPÖ ein Sanierungsprogramm ausarbeitet das vielleicht doch noch eine schrittweise Angeleichung erfolgt. Von der SPÖ und Gewerkschaft kann man das nicht mehr erwarten. Ziel kann nur sein, eine aber wirklich nur eine EINZIGE Kranken- und Pensionsversicherung für alle ÖsterreicherInnen. Den ersten richtigen Schritt hat zumindest die derzeitige Regierung gesetzt. Antwort schreiben

