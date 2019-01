Paul Rübig tritt nicht mehr an: Nach 23 Jahren verlässt er das EU-Parlament

LINZ/BRÜSSEL.VP-Politiker hat sich entschieden – Angelika Winzig soll diese Woche nominiert werden.

Paul Rübig im Plenarsaal des EU-Parlaments in Straßburg Bild: European Union

Lange wurde spekuliert, nun ist es fix: Wie die OÖNachrichten erfahren haben, tritt Paul Rübig (65) bei der EU-Wahl am 26. Mai nicht mehr an. Damit verlässt der Welser VP-Politiker nach 23 Jahren das EU-Parlament.

Als Spitzenkandidatin der oberösterreichischen Volkspartei auf der EU-Wahlliste soll Angelika Winzig (55) aus Attnang-Puchheim noch im Laufe dieser Woche nominiert und präsentiert werden. Die Unternehmerin ist seit 2013 im Nationalrat und seit 2011 Vizepräsidentin des Europäischen Wirtschaftsbundes. Wie berichtet, gilt sie schon länger als Favoritin.

Winzig dürfte auf der Bundesliste so wie bisher Rübig einen Listenplatz bekommen, der den sicheren Einzug in das EU-Parlament bedeutet. Thema wird die Personalia heute, Mittwoch, auch bei der Jahresauftakt-Klausur der VP im Innviertel sein.

Rübig sagt auf Anfrage, dass er den Gremien nicht vorgreifen wolle. Gleichzeitig betont er aber, dass man Jüngeren Platz machen solle und dass er "alles erreicht hat, was man als einfacher Schmied erreichen kann". Damit spricht er wie so oft seine Herkunft an: die Welser Metall- und Technologiegruppe Rübig, die als Schmiede gegründet wurde und an der er immer noch beteiligt ist. Er gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, sagt Rübig weiter. Sein Mandat im EU-Parlament läuft bis 1. Juli. Er wolle danach jedenfalls nicht in Pension gehen, sagt Rübig: "Ich habe mehrere Angebote." Sowohl für Funktionen in der Politik als auch außerhalb. Details dazu verrät er noch nicht.

Rübig ist seit 25. Jänner 1996 Mitglied des EU-Parlaments – so lange wie kein anderer Österreicher. Er wurde fünf Mal zum EU-Abgeordneten gewählt. Zuvor war er fünf Jahre im Landtag und einige Monate im Nationalrat gewesen. Von 1972 bis 1996 hatte er im Familienbetrieb gearbeitet.

Video: Rübig tritt nicht mehr an

Abschied des "Mr. Roaming"

Rübig wird auch als "Mr. Roaming" bezeichnet. Er agierte federführend bei der schrittweisen Reduktion bzw. dem Ende der Roaminggebühren beim Telefonieren, SMS-Schreiben und Internetsurfen. Auch hat er als Abgeordneter beispielsweise ein 2,2 Milliarden Euro schweres Finanzierungspaket für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht.

Winzig ist geschäftsführende Gesellschafterin des Pulverbeschichtungsbetriebs Powder Tech.

Bundesliste der VP soll nächste Woche stehen

Bei der EU-Wahl gibt es keine Landes- oder Wahlkreislisten, sondern nur eine Bundesliste. Mit Spannung wird auf jene der VP und die Entscheidung, ob tatsächlich wieder Othmar Karas Spitzenkandidat wird, gewartet. Auf dieser Bundesliste sollte dann auch Angelika Winzig auf einem der vorderen Plätze zu finden sein. Sie hat wohl die Unterstützung der VP Oberösterreich und auch des Wirtschaftsbunds Österreich.

Dem Vernehmen nach wird die VP nächste Woche ihre EU-Wahlliste fixieren. Das Thema wird auch bei der Klubklausur der VP-Nationalratsabgeordneten von 21. bis 23. Jänner in St. Wolfgang behandelt werden.

Als einzige Partei hat sich die SP bereits auf ihre EU-Liste samt Spitzenkandidat Andreas Schieder festgelegt. Beschlossen wurde das beim Parteitag in Wels Ende November.

