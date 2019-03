Parteienförderung: Koalition plant eine jährliche Wertanpassung

WIEN. Automatischer Inflationsausgleich soll gesetzlich verankert werden.

Parteienforscher Sickinger Bild: APA

ÖVP und FPÖ streben bei der Parteienförderung etwas an, was in vielen anderen Bereichen nur Wunschdenken der Betroffenen ist: die jährliche und automatische Abgeltung der Teuerungsrate. In dieser Woche soll die gesetzliche Valorisierung den Verfassungsausschuss passieren.

Wie ein Vergleich mit der 1975 zeitgleich eingeführten Presseförderung zeigt, waren die Parteien bei der Förderung in eigener Sache stets großzügig. Dabei war die Unterstützung für die Medien mit umgerechnet 6,2 Millionen Euro zunächst höher als jene für die Bundesparteien: 4,6 Millionen Euro, dazu kamen aber noch Mittel für Parlamentsklubs und Akademien.

Wäre bei beiden seither konsequent die Inflation abgegolten worden, wären die Parteien im Vorjahr bei 14 Millionen Euro, die Presse bei 18,6 Millionen gelandet, rechnet der Politikwissenschafter Hubert Sickinger vor. Tatsächlich seien es 2018 aber 8,7 Millionen Euro für die Printmedien und 29,9 Millionen für die Bundesparteien gewesen. Unter Einbeziehung aller Landesparteien und Wahlkampfkostenrückerstattungen wurden im Vorjahr freilich mehr als 200 Millionen Euro in Österreichs Parteienlandschaft verteilt. Unter Kanzler Werner Faymann (SP) wurde die Presseförderung stark gekürzt und 2012 mit der VP die Parteienförderung verdoppelt. Nach dem Willen von Schwarz-Blau soll diese nun jährlich mit der Inflation steigen.

Andere Förderungen werden freilich nicht laufend valorisiert. Das Pflegegeld wurde etwa seit seiner Einführung vor 25 Jahren nur fünf Mal erhöht. Alleine um den inflationsbedingten Wertverlust seit 1993 auszugleichen, müsste das Pflegegeld aber um fast 40 Prozent steigen. Pflegebedürftige der Stufe 4 mit über 180 Stunden Betreuungsbedarf müssten somit monatlich 935 Euro erhalten, tatsächlich sind es 677,6 Euro.

Auch die Familienbeihilfe und die Studienbeihilfe werden nicht laufend wertangepasst. Das gilt auch für die Lohnsteuertarife, was als "kalte Progression" zu Lasten der Erwerbstätigen geht. Deren ursprünglich von der Regierung angekündigte Abschaffung wurde mittlerweile abgesagt.

