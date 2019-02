Papamonat: ÖVP will zunächst EU-Richtlinie abwarten

WIEN. Klubchef Wöginger kündigt "weitere Gespräche" in der Koalition an, Opposition verlangt rasche Umsetzung.

Wöginger will auf die EU warten. (APA) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Zum sogenannten Papa-Monat kündigte VP-Klubobmann August Wöginger weitere Gespräche innerhalb der Koalition an; die Zeichen stehen aber vorerst auf Abwarten. Man solle auch die EU-Richtlinie einbeziehen, die "demnächst kommen soll", sagte Wöginger beim Besuch des türkisen Kärntner Landtagsklubs. "Da ist etwas im Anrollen", so Wöginger. Wie berichtet, haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten auf eine Richtlinie geeinigt, wonach Väter nach der Geburt eines Kindes Anspruch auf zehn Tage Vaterschaftsurlaub haben sollen. Die vorläufige Einigung muss von den EU-Institutionen noch förmlich angenommen werden.

Die Opposition drängt darauf, den bezahlten Papamonat als Rechtsanspruch umzusetzen. Die "Streiterei in der Regierung geht auf Kosten der Familien", sagte der stellvertretende SP-Klubchef Jörg Leichtfried. Wenn die FPÖ nach der Ansage von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein – sie hatte den Papamonat in der TV-"Pressestunde" angekündigt – wieder umfalle, werde sie "niemand mehr ernst nehmen können". "Liste Jetzt"-Mandatarin Daniela Holzinger-Vogtenhuber zeigte sich erfreut über das Umdenken in der FPÖ und attackierte die ÖVP: Die "selbst ernannte Familienpartei" sollte erkennen, dass ein Rechtsanspruch ein ganz wesentlicher Schritt sei. FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab Hartinger-Klein Rückendeckung, in der ÖVP bremst vor allem der Wirtschaftsflügel. Zusätzliche Kosten "dürfen wir nicht den Betrieben umhängen", sagte auch Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema