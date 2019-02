Paarlauf von Ludwig und Luger

WIEN. Die beiden SPÖ-Bürgermeister sind bei der Sicherungshaft auf gleicher Linie.

Michael Ludwig Bild: APA

Die von der Regierung geplante Sicherungshaft für potenziell als Gefährdung eingestufte Asylwerber hat die SPÖ in eine interne Richtungsdebatte gestürzt. Ausgelöst wurde sie durch den designierten burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der die Maßnahme gleich auf alle Menschen in Österreich anwenden will – gegen den Kurs von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Gestern nun haben der Wiener und der Linzer Bürgermeister versucht, die Debatte in den Griff zu bekommen, ohne weiteres Porzellan in der Partei zu zerschlagen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lehnt eine Beschränkung der Sicherungshaft ausschließlich für Asylwerber ab. Er sei der Meinung, dass so eine Maßnahme vor allem dem Schutz von Frauen dienen solle, die in der Familie Opfer von Gewalt seien. In einigen deutschen Bundesländern sei in solchen Fällen ein kurzes "Gewahrsamnehmen" aggressiver Täter möglich.

"Es ist indiskutabel, Sicherungshaft nur für eine Gruppe von Menschen einzuführen. Aber ich bin dafür, dass wir darüber diskutieren, wo das Recht des Staates beginnt, präventiv einzugreifen", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Auch er weist im Gespräch mit den OÖNachrichten darauf hin, dass die brutalsten Fälle von Gewalt in der Familie geschehen würden. Selbstverständlich dürfe eine solche Maßnahme nicht der Willkür Tür und Tor öffnen, so Luger. "Das sind ganz sensible juristische Fragen, die man ordentlich durchdiskutieren muss. Solche Maßnahmen müssen ganz klar auf rechtsstaatlichem Fundament stehen", sagt Luger. (wb)

