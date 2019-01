Othmar Karas: "Ich bin kein Kandidat der Bundesregierung"

WIEN. Die ÖVP stellte ihr Team für EU-Wahl vor, Karoline Edtstadler hat Chancen, in die EU-Kommission zu wechseln.

Kurz präsentierte sein Europateam, EVP-Spitzenkandidat Weber gratulierte. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Montagnachmittag präsentierte Bundeskanzler und VP-Obmann Sebastian Kurz die VP-Liste für die EU-Wahl offiziell.

"Ich freue mich sehr, dass mich Bundeskanzler Kurz für diese Wahl vorgeschlagen hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit", sagte Spitzenkandidat Othmar Karas. Er und Kurz hatten in der Vergangenheit inhaltliche Differenzen, Karas war mehrfach auch zur FPÖ auf Distanz gegangen. "Ich bin kein Kandidat der Bundesregierung", stellte Karas klar. Er werde seiner politischen Linie treu bleiben.

Die Listenzweite, Staatssekretärin Karoline Edtstadler, hatte noch vergangenen Dienstag eine Kandidatur dementiert. Ihre damalige Antwort, sie fühle sich als Staatssekretärin sehr wohl, stimme noch immer, erklärte sie nun. Edtstadler könnte noch ein weiterer Karrieresprung bevorstehen. Die 37-Jährige hat gute Chancen, nächste EU-Kommissarin zu werden. Mit ihrer Kandidatur bei der EU-Wahl wäre sie sogar demokratisch legitimiert.

Der voraussichtlich nächste EU-Kommissionspräsident und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der an der Pressekonferenz teilnahm, lobte Edtstadler jedenfalls als starke Stimme in Sicherheits- und Migrationsfragen.

Auf die Frage, ob der nächste österreichische EU-Kommissar anwesend sei, antwortete Kurz: "Das kann sein." Wer Edtstadler als Staatssekretärin nachfolgen wird, soll im Mai entschieden werden.

Die ÖVP verzichtet auf das Reißverschlusssystem: Die Nominierung eines Mannes auf Platz eins wird mit drei Frauen auf den vorderen Plätzen kompensiert. Hinter Edtstadler kandidiert die oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig, und auf Platz vier folgt die steirische Bauernbündlerin Simone Schmiedtbauer. Als Fünfter tritt PEU-Mandatar Lukas Mandl an, auf Platz sechs geht wie berichtet der frühere ORF-Moderator Wolfram Pirchner an den Start. Die Reihenfolge kann sich freilich ändern, da die ÖVP die Mandate anhand der Zahl an Vorzugsstimmen vergeben wird.

Bei der EU-Wahl 2014 hatte Karas 83.000 Vorzugsstimmen erhalten. Winzig kam bei der Nationalratswahl auf 5000 Stimmen. Winzig begrüßt das Modell: "Das ist direkte Demokratie, das finde ich super." Sie will österreichweit wahlkämpfen. "Meine Erfahrung ist, es wählen einen vor allem Menschen, mit denen man in Kontakt war."

Wer Winzigs Nationalratsmandat erhält, ist noch offen. Auf der Liste folgt ihr die oberösterreichische VP-Frauenchefin Doris Schulz, die derzeit im Bundesrat sitzt. Alternativ könnte Laurenz Pöttinger ins Hohe Haus einziehen.

Die FPÖ Oberösterreich hat bereits geklärt, wer nach der EU-Wahl das Mandat von Roman Haider übernehmen wird: Der Vizebürgermeister von Ried, Thomas Dim, soll Abgeordneter werden.

Video: Bundeskanzler Sebastian Kurz mit der Präsentation der VP-Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019.

