ORF prüft Russwurm-Engagement für Regierung

Also wie man sieht, der liebevolle Kosename "Rotfunk" kommt nicht von ungefähr.

Frau Dr. Rußwurm ist schon so lang in der einen oder anderen Form für den ORF tätig, sie hätte wissen müssen, dass ein Engagement, in welcher Form auch immer, für die derzeitige Regierung bei ihrem Brötchengeber nicht gut ankommt. Auch wenn es immer heisst, der ORF sei zur Objektivität verpflichtet, dargestellt wird es anders. Objektiv ist man vielleicht, aber nur in der Form, dass man einen SPÖler nicht gegen einen anderen ausspielt, aber sonst?