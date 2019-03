ORF-Gebühren abschaffen: FPÖ reizt die Bundesländer

WIEN. Landeshauptleute fordern von Kurz Absage an blaue Forderung.

Bild: APA

Die Regierung arbeitet derzeit an der für 2020 angekündigten Steuerreform. Mitverhandelt wird dabei auch ein hochbrisantes Thema innerhalb der Koalition: die Finanzierung des ORF. Das bestätigten Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und Medienminister Gernot Blümel (VP) gestern.

Kontroversiell daran ist, dass Strache weiter die Abschaffung der ORF-Gebühren betreibt, über die im Vorjahr 620,1 Millionen Euro an den staatlichen Rundfunk geflossen sind (siehe Grafik). Die FPÖ will den ORF aus dem allgemeinen Steuertopf finanzieren und stellt den 3,33 Millionen Gebührenzahlern auf diesem Weg eine Entlastung in Aussicht.

Am Küniglberg sind die Reihen der Gegner hinter ORF-General Alexander Wrabetz, der von einer "verheerenden Wirkung" einer Umstellung spricht, weitgehend geschlossen. Medienexperten warnen davor, dass der ORF noch mehr als bisher der politischen Einflussnahme ausgesetzt wäre, wenn der Finanzminister Jahr für Jahr sein Budget festlegt.

Kurz und die Landeshauptleute

Die schwerwiegenderen Gründe für Sebastian Kurz (VP), hier auf der Bremse zu stehen, findet der Bundeskanzler in den Ländern Dort befürchtet man vor allem, dass bei einer Reform die Landesstudios dem Sparstift zum Opfer fallen könnten. Und "das größte Atout des ORF ist seine Regionalisierung", unterstreicht OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sobald die Finanzierung der Landesstudios nicht mehr klar über die Gebühren geregelt sei, "beginnt das Match Bund gegen Länder".

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) warnte vor einer Schwächung des ORF. Denn es gehe in Österreich darum, "die Eigenständigkeit gegenüber übermächtigen deutschen TV-Konzernen zu bewahren". Mit den Landeshauptleuten von Tirol, Salzburg und der Steiermark, Günther Platter, Wilfried Haslauer und Hermann Schützenhöfer, stellten drei weitere Parteifreunde des Kanzlers klar, dass sie ein Gebühren-Aus entschieden ablehnen würden.

Trotz der Widerstände aus den Ländern ließen weder Blümel noch Kurz gestern eine Präferenz für eine Gebühren- oder Steuerfinanzierung des ORF erkennen. Der Medienminister deutete nur an, dass man derzeit über die künftigen Aufgaben des staatlichen Rundfunks nachdenke. Am Ende dürfte noch heuer eine ORF-Reform stehen, im Zuge derer auch personelle Veränderungen möglich wären.

Dass Kurz in Sachen Gebührenabschaffung vorsichtig bleibt, dürfte auch taktischen Überlegungen geschuldet sein. In der FPÖ gilt das ORF-Projekt auch als mögliches Faustpfand, etwa für die von der ÖVP angestrebte Pflegeversicherung.

