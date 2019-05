Orbán wendet sich ab von der EVP

BUDAPEST. Ungarns Regierungschef entzieht Spitzenkandidat Manfred Weber die Unterstützung.

Treffen mit Knalleffekt: Viktor Orbán empfing Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer Ansage und einem weiteren Ruck nach rechts. Bild: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Der Besuch von FP-Obmann Heinz-Christian Strache am Montag beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Budapest barg aus Sicht der ÖVP und von Kanzler Sebastian Kurz an sich schon Konfliktpotenzial. Ging es doch auch um das Werben der FPÖ um die Gunst der Orbán-Partei Fidesz, deren EVP-Mitgliedschaft wegen des umstrittenen Kurses derzeit auf Eis liegt (siehe Kasten).

Am Ende gab es auch noch einen echten Knalleffekt. Orbán vollzog in einer Pressekonferenz mit Strache de facto den Bruch mit der Europäischen Volkspartei. Man werde deren Spitzenkandidaten Manfred Weber ab sofort nicht mehr unterstützen.

Das Land beleidigt

Für die EU-Wahl am 26. Mai "suchen wir nach einem neuen Kandidaten", erklärte der Regierungschef des Nachbarlandes. Auslösend dafür sei Webers Ankündigung gewesen, nicht mit den Stimmen der Fidesz-Mandatare EU-Kommissionspräsident werden zu wollen. "Wenn jemand ein Land so beleidigt, dann kann der Ministerpräsident dieses Landes seine Kandidatur nicht mehr unterstützen." An der Seite des österreichischen Vizekanzlers wiederholte Orbán eine Forderung, die schon am Wochenende beim VP-Wahlkampfauftakt von Kurz und Spitzenkandidat Othmar Karas in Wien (im Beisein von Weber) entschiedene Abwehrreaktionen ausgelöst hat: Er forderte die Öffnung der europäischen Konservativen gegenüber den Rechtsparteien.

"Hoffnungslose" Linke

Denn "was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren". Einer "europäischen Großen Koalition" mit den Sozialdemokraten erteilte Orbán gleichzeitig eine Absage. Denn die europäische Linke sei "hoffnungslos migrationsfreundlich". Er setze sich deshalb dafür ein, dass sich die EVP für die "migrationsfeindlichen" Rechtsparteien öffne. Strache, der mit seinem Spitzenkandidaten Harald Vilimsky angereist war, stieß ins selbe Horn: Man möge die Politik gegenüber den "patriotischen Parteien" überdenken.

Nur halb erfüllt wurde Straches Hoffnung, dass sich die Fidesz-Partei (mit derzeit zehn EU-Abgeordneten, Anm.) der um Italiens Lega-Chef Matteo Salvini entstehenden "Europäischen Allianz der Völker und Nationen" anschließen würde.

"Unsere Position wird durch die Meinung der Wähler beeinflusst", begründete Orbán, warum er "mit allen Entscheidungen" bis Ende Mai warten wolle. Allerdings: "Wenn die EVP intolerant wird, dann müssen wir woanders unseren Platz suchen", drohte Ungarns Ministerpräsident. Es komme vor allem darauf an, wohin sich die Positionen in der EVP nach dem Urnengang entwickeln.

Am vergangenen Donnerstag war Salvini zu Besuch in Budapest, am Montag folgten die Gäste aus Österreich. Sie alle sehen bei den EU-Wahlen ihre große Chance gekommen. Vilimsky träumt gar davon, dass eine vereinte Rechte zweitstärkste Fraktion im Europäischen Parlament werden könnte.

Doch zuvor heißt es, Verbündete zu finden. Salvini hat die Zustimmung der deutschen AfD, der FPÖ, von Marine Le Pen in Frankreich sowie der finnischen und dänischen Rechten. Die spanische Vox will er noch gewinnen. Und auch die polnische Regierungspartei PiS wäre Salvini willkommen.

Fidesz und die EVP

Ende März hat die Europäische Volkspartei (EVP), deren Fraktionschef der CSU-Politiker Manfred Weber ist, die Mitgliedschaft von Fidesz suspendiert. Es war dies eine Reaktion auf den europafeindlichen Kurs der Orbán-Partei. Bis in den Herbst soll ein Weisenrat, dem auch Österreichs Altkanzler Wolfgang Schüssel angehört, die Lage in Ungarn untersuchen. Mit dem Bericht wird über Ausschluss oder Verbleib von Fidesz entschieden.

