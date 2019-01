ÖAAB kritisiert Kalliauer

LINZ. "Eine neue Partnerschaft in der AK statt SP-Klassenkampf" fordert ÖAAB-Landessekretär Wolfgang Brandstätter. Er kritisiert Aussagen von Arbeiterkammer-OÖ-Präsident Johann Kalliauer im OÖN-Interview am Samstag.

Johann Kalliauer beim Gespräch mit den OÖN. Bild: OÖN

Man glaube weiter fest an das ordentliche Miteinander von Mitarbeitern und Unternehmern, sagt Brandstätter. Und dass sich Kalliauer damit beschäftige, dass andere VP-Teilorganisationen den ÖAAB unterstützen (etwa der Wirtschaftsbund, Anm.), sei wohl auf massive Nervosität bei der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter zurückzuführen. Die AK-Wahl in Oberösterreich startet am 19. März.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema