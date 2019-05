Oberösterreich eröffnet Büro in Wien

LINZ / WIEN. Das Land will mehr Präsenz in der Bundeshauptstadt zeigen.

Das Land Oberösterreich wird noch vor dem Sommer ein Verbindungsbüro in Wien eröffnen. Dafür wurden rund 60 Quadratmeter im Gebäude Operngasse 2 im 1. Bezirk angemietet. Viele wichtige Entscheidungen und Projekte würden in Wien getroffen und beschlossen, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Wir wollen uns von Anfang an stark einbringen und das Maximum für unser Land herausholen."

Die Ausschreibung für die Leitung des Büros startet heute, Donnerstag. Das Büro wird einen Referenten und Assistenten beschäftigen. Die Jahresmiete beträgt 59.000 Euro. Das liege unter dem ortsüblichen Preis, heißt es. Vermieter ist eine Gesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. "Das Oberösterreich-Büro soll unser Auge und Ohr in Wien sein", so Stelzer. Er selbst sei politisch vernetzt. Dennoch könne ein Bindeglied zwischen Landesregierung und Institutionen in Wien viel bewegen. In Brüssel gibt es seit Jahren ein Büro des Landes. (az)

