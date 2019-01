Neuer Verdächtiger in BVT-Affäre: Christenpartei-Chef Gehring

Will man da jetzt die gefährlich Lunte, bevor sie den Sprengsatz erreicht, umlegen um an einem Nebenschauplatz ein kleines bengalisches Feuer hoch zu stilisieren?



Was ist da bitte so verkehrt, wenn Herr Gehring bat, ihm via E-Mail, die Daten eines Mieters zu überprüfen, der nach einem "Urlaub in Libyen" nach Wien zurückgekehrt war und fragte: "Wie ist sein fremdenpolizeilicher Status?". Gehört Gering deshalb schon zu einem verdächtigen Personenkreis?



Eine bloße Anfrage an eine Person, die sich später als im BVT-Fall Hauptverdächtig herausstellt, wird einfach per Mail befragt und deshalb ist die fragende Person verdächtig?



Ich glaube da wird jetzt ordentlich versucht, ein Bauernopfer zu suchen um die Hauptverdächtigen aus dem Schneider zu bekommen.