Mein Gott, Kurz plappert nach was ihm Weber vorige Woche vorgegeben hat. Er vergisst aber dabei auf den entscheidenden Teil von Webers Standpunkt hinzuweisen : "Keine Koalition mit dem rechten Rand". Weber würde sich nicht einmal von der Nationalen wählen lassen, Kurz wurschtlt in einer Koaltion mit denen dahin.

Die Wähler sollten sich darüber klar sein, dass Kurz mit der aufgesetzten Show nur den Rechten die Themen abnehmen will. Karas wird auf dei selbe hinterfotzig Weise abmontiert wie es Mitterlehner bereits passierte. (die SP hat einen silbestein engagiert die VP besteht offenbar nur aus Silbersteins )

Das Problem Europas ist nämlich nicht die EU Verwaltung, sondern die Bremser in den nationalen Amtsstuben. Dort hätte Kurz die Möglichkeit den Saustall auszumisten. Er hat dort den schwächsten Minister plaziert und rührt selbst kein Ohrwaschl. Also wieder nur die rein Show und viel Blabla wie die Steuerreform.