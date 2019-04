Mindestsicherung neu: Gerecht oder schikanös?

Links & Rechts: Ein Wettkampf der Argumente mit Gertraud Jahn und Klaus Pöttinger zum Thema Mindestsicherung neu.

Getraud Jahn:

Nicht einmal ein Prozent aller Sozialausgaben macht die Mindestsicherung aus. Damit ist gelungen, dass es bei uns kaum extreme Armut gibt, aber sozialen Frieden und ein Mindestmaß an Würde. Die Kürzungen treffen nun Alte, Kranke, Familien, Alleinerzieher und vor allem Kinder. Sogar Spenden sollten abgezogen werden. Was für eine Menschenverachtung! Die Regierung schafft eine Unterschicht, die sie in die Armut treibt. Die Folgen werden wir bitter spüren. Was soll aus Kindern werden, die keine Chance haben, aus Armut, Bitterkeit und Benachteiligung herauszukommen? Wollen wir Zustände wie in anderen Ländern, wo Jugendliche ohne Perspektive mit Gewalt und Zerstörung reagieren?

Und die Kürzung bei Personen, die noch keine Deutschprüfung abgelegt haben, auf 575 Euro: Dass man davon nicht leben kann, wenn die Wohnung zu zahlen ist, weiß jeder. Wäre es Schwarz/Blau ernst damit, dass anerkannte Flüchtlinge rasch Deutsch lernen und Arbeit finden, müssten sie mehr Deutschkurse und Arbeitsmarktprogramme anbieten, stattdessen haben sie diese stark gekürzt. Wir brauchen Fachkräfte, aber man schikaniert Flüchtlinge, die Potenzial hätten. Sie wollen einen Niedrigstlohnsektor!

Mit der Mindestsicherung fangen sie an, das Nächste ist die Abschaffung der Notstandshilfe. Sozialabbau und Lohndumping gehen auch auf Kosten der Beschäftigten. Schafft endlich einen Mindestlohn von 1700 Euro! Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher stagniert, der Durchschnittsbezug ist 7,8 Monate, durchschnittlich sind es 606 Euro je Monat und Haushalt. Nur drei Prozent bekommen mehr als 1500 Euro, weil die Familie groß ist. Mindestsicherung gibt es 12, nicht 14 Mal, gebunden an Arbeitswilligkeit.

Nun kommt das Gegenteil der österreichweiten Vereinheitlichung – keine Mindeststandards mehr, die das Existenzminimum sichern. Um das durchzusetzen, werden mit Parolen über Sozialschmarotzer und Zuwanderer die Kleinen gegen die Kleinen aufgewiegelt, damit nicht über die steigende Kluft von Arm und Reich geredet wird.

Gertraud Jahn (SP) war von 2003 bis 2014 Landtagsabgeordnete und von 2014 bis 2016 Soziallandesrätin in Oberösterreich.

Klaus Pöttinger:

Diese Fragen stellen sich bei allen Sozialleistungen, und das sind mittlerweile 100 Milliarden Euro.

Eine bürgerliche Gesellschaft bekennt sich zur Hilfe für alle, die in Not geraten. Vor allem für jene, die zurzeit nicht für sich sorgen können. Eine sozialistische macht daraus einen Rechtsanspruch, der auch von allen in Anspruch genommen wird, die gar nicht für sich sorgen wollen.

Es gilt einerseits abzuwägen, wie viel an Steuern den Zahlern abverlangt werden kann. Und andererseits, wie groß der Abstand zwischen Arbeitseinkommen und Nichtarbeitseinkommen sein muss, damit sich ein Empfänger wieder um Arbeit bemüht. Ist der Abstand zu gering, führt das auf der Zahlerseite zu Frustration.

Das wäre ein Thema für eine gesellschaftliche Diskussion: Bis zu welchem Abstand ist der Zahler freiwillig bereit, seinen Beitrag zu leisten, und ab wann wird die Solidarität nicht mehr von den Bürgern getragen, sondern vom Staat erzwungen.

Nach einigen Diskussionen mit Mitbürgern schätze ich, dass sich das bei der Hälfte eines Arbeitseinkommens einpendeln wird. Schließlich muss der arbeitende Bürger aufstehen, die Kosten des Arbeitsweges decken, und es muss sich sein Einsatz auch lohnen. Dabei ist zu beachten, dass aus jedem Zahler heute ein Empfänger morgen werden kann. Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher hat sich in 15 Jahren verdoppelt. 60 Prozent davon leben in Wien, und es scheint sich bei manchen die Mindestsicherung als dauerhafter Lebensstil etabliert zu haben.

In einzelnen Fällen wurde nachgewiesen, dass der Verbleib in der Mindestsicherung finanziell besser ist, als arbeiten zu gehen, weil weitere (sozial gestaffelte) Sozialleistungen dazukommen, die dann wegfallen würden.

Das ist ein widersinniges Ergebnis, das mit einer Notlage überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und Sozialleistungen gibt es so viele, dass bereits ein Lexikon für Sozialleistungen existiert!

Die SPÖ hat früher den Ausgleich zwischen den Arbeitenden und den Nichtarbeitenden im Auge gehabt. Warum die SPÖ nur noch die Interessen der Empfänger vertritt, ist mir unverständlich.

Klaus Pöttinger war von 2004 bis 2013 Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung

