Meldungen aus den Regionen

WIEN. Als letztes Nachbarland wird der tschechische Präsident Milos Zeman auf der Tour nach seiner Wiederwahl am nächsten Mittwoch Österreich bereisen und dabei auch seinem Amtskollegen Alexander Van der Bellen einen Besuch in der Hofburg abstatten. Am Tag darauf ist noch ein Treffen mit Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) geplant. Zeman hatte Hofer im Präsidentschaftswahlkampf 2016 unterstützt und demonstrativ auf der Prager Burg empfangen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema