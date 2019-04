Mitterlehner: "Mein Potenzial an Parteiräson ist ausgeschöpft"

WIEN. Ex-Vizekanzler und VP-Chef Reinhold Mitterlehner hat am Dienstag bei regem Interesse im Presseclub Concordia offiziell seine Biographie „Haltung – Flagge zeigen in Leben und Politik“ präsentiert.

Ex-ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bei Rahmen der Präsentation seines Buches "Haltung - Flagge zeigen Bild: HANS KLAUS TECHT (APA/HANS KLAUS TECHT)

Und dabei den Entschluss, das Buch, in dem er auch die Machtübernahme durch seinen Nachfolger und nunmehrigen Bundeskanzler Sebastian Kurz beschreibt, zu schreiben verteidigt. „Mein beinahe unerschöpfliches Potenzial an Parteiräson ist auch irgendwann ausgeschöpft“, sagte Mitterlehner in Anspielung auf jene Parteifreunde, die ihn zuletzt gebeten hatten, von der Veröffentlichung abzusehen.

„Wenn sich die Regierenden durch eigene Erzählungen von der Wahrheit immer mehr verabschieden“, könne er das nicht hinnehmen, so Mitterlehner. Er sehe das Buch als „Beitrag zur Zeitgeschichte“ und „eine Aufklärung, wie es wirklich gelaufen ist“. Die von Kurz und seinem Umfeld vorbereitete Machtübernahme beschreibt der Mühlviertler, wie berichtet, detailreich, auch weil das Maß an Vorbereitung „einzigartig“ für ihn ist. „Eine normale Intrige in der Volkspartei kostet mich nicht einmal ein Wimpernzucken“, die Dimension der Kurz’schen Nachfolge sei aber eine andere gewesen. Dabei „habe ich Ihnen und mir einiges noch erspart“, will er nicht alle Details preisgegeben haben.

Doch nicht nur seine Demontage sei Anlass für das Buch gewesen, auch die aktuelle Politik der türkis-blauen Regierung bereitet Mitterlehner Sorge: „Ich sehe eine besorgniserregende Entwicklung von einer pluralistischen Gesellschaft zu einer Gesellschaft, die ausgrenzt, von einer liberalen zu einer autoritären Demokratie“, so Mitterlehner. Als Beispiel nannte er etwa die Umbenennung der Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge in Ausreisezentren: „Das ist menschenverachtend und zynisch, in meiner Zeit hätte ein Minister zurücktreten müssen, wenn er auf so eine Idee gekommen wäre“.

