Massive Wissenslücken beim Holocaust

WIEN. 56 Prozent der Österreicher wissen nicht, dass vom Nazi-Regime sechs Millionen Juden ermordet wurden. Unter den Jüngeren, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, wissen es 58 Prozent nicht.

Das geht aus einer Umfrage der "Claims Conference" hervor, einer Vereinigung jüdischer Organisationen mit Sitz in New York und Repräsentanz in Wien.

36 Prozent der Österreicher und 42 Prozent der Jüngeren glauben, dass zwei Millionen oder weniger Juden während des Holocaust ermordet wurden. Die Ansicht, wonach Österreich in der NS-Zeit sowohl Täter als auch Opfer gewesen sei, vertreten 68 Prozent der Befragten. Auf die Frage nach Konzentrationslagern (KZ) der Nazis in Österreich konnten 42 Prozent der Befragten das ehemalige Todeslager in Mauthausen nicht nennen.

Befragt wurden 1000 Österreicher via Telefon- oder Online-Interview. "Wir stehen vor einem Problem", sagte Matthew Bronfman von der Claims Conference. Man scheitere offenbar darin, junge Menschen zu unterrichten. "Dass junge Österreicher zu wenig über Mauthausen wissen, erschüttert mich zutiefst", sagte Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Sie habe das Ziel ausgegeben, "dass jeder Schüler einmal in seiner Schulzeit, aber auch alle Migranten und Asylwerber, die neu in Österreich sind, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen sollen." Etwa im Rahmen der Wertekurse. Man habe an alle Schulen eine Info-Broschüre über die pädagogischen Möglichkeiten in Mauthausen versendet.

Als "Mahnung und Auftrag" bezeichnete Oberösterreichs Landtagsabgeordnete Maria Buchmayr (Grüne) die Studie. Bei der Informationsarbeit stimme etwas nicht, diese müsse forciert werden.

