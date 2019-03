"Manche Bürgermeister werden laut, um mehr Geld zu bekommen"

Neuer Finanzausgleich: VP-Gemeindereferent Max Hiegelsberger spielt den Ball an den Bund. Bild: Alexander Schwarzl

LINZ. Die Aufgaben für die Gemeinden werden mehr, die Budgets knapper. Etliche Bürgermeister machen dafür das Land verantwortlich. Gemeinde-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) sieht das im OÖN-Interview anders.

OÖNachrichten: Egal welche Parteifarbe, zahlreiche Bürgermeister beschweren sich über eine finanzielle Schieflage zwischen Land und Gemeinden. Warum gibt es diese Kluft?

Max Hiegelsberger: In Bereichen wie Kinderbetreuung, Spitäler und Pflege wachsen die Kosten dynamisch – für Land und Gemeinden. Das erzeugt ein Bild, dass man auf nichts Einfluss nehmen kann, aber bei den Kosten dabei ist. Doch wo sind die Bürger denn zu Hause? In den Gemeinden. Man kann den Ball hin und her spielen. Das öffentliche Geld ist aber eines. Bei manchen Gemeinden entsteht wohl der Eindruck, dass sie Draufzahler sind. Dabei hat sich der Schlüssel nicht verändert.

Die Gemeinden sind aber Nettozahler. Zuletzt haben sie 322 Millionen Euro mehr an das Land gezahlt, als sie zurückbekamen.

Erstens fehlen in der Aufstellung etwa Leistungen des Landes an private Kindergartenträger. Zweitens ist die Landesumlage (108 Millionen Euro, Anm.) keine Zahlung an das Land, sondern ein Solidaritätsausgleich unter den Gemeinden, weil das Geld ja wieder für Projekte bereitgestellt wird.

Ein Vorschlag ist, die Beziehungen zu entflechten: Die Gemeinden übernehmen etwa die Kinderbetreuung zur Gänze, das Land finanziert die Spitäler.

Das darf aber keine einseitige Entflechtung sein. Man muss schauen, wie sich die Kosten in einzelnen Bereichen entwickeln. Wie soll es mehr Geld geben, nur wenn wir etwas auflösen? Es geht nur über den Finanzausgleich im Großen.

Auch Bürgermeister fordern einen neuen Finanzausgleich.

Dafür bin ich schon lange. Es kann auch nicht sein, dass Bürger in Kleingemeinden weniger wert sind als jene in Wien. Aber beim Finanzausgleich ist der Bund der erste Ansprechpartner, und es braucht Einstimmigkeit.

Aber gibt es nicht jetzt schon Möglichkeiten, die Gemeinden etwas zu entlasten? Oder wird es zumindest Gespräche geben?

Wir gehen immer auf die Gemeinden zu. Bei der Entwicklung der neuen Gemeindefinanzierung hatten wir vier Bürgermeister dabei. Bei der Evaluierung werden wir noch mehr Bürgermeister einbinden. Die Grundsatzfrage ist, was wollen wir als Gesellschaft leisten?

Sie haben die neue Gemeindefinanzierung angesprochen, bei der je nach Finanzkraft der Kommunen gefördert wird. Das wird von vielen als zu starr kritisiert.

95 Prozent sind mit dem großen Rahmen zufrieden. Aber es ist natürlich ein lernendes System. Manche Bürgermeister werden laut, um mehr Geld zu bekommen. Das gehört zum Geschäft und wird es immer geben. Der Wunschkatalog ist immer größer als das, was leistbar ist. Insgesamt kann die Lage nicht ganz so schlecht sein, denn die Gemeinden sind nach wie vor der größte öffentliche Investor.

Sie waren von 2002 bis 2010 Meggenhofener Bürgermeister. Hatten Sie nie Groll auf das Land?

Nein. Obwohl wir bezüglich Finanzkraft nur an 374. Stelle waren, waren wir nie eine Abgangsgemeinde. Es muss Anspruch jeder Gemeinde sein, wirtschaftlich zu denken. Eine Kommune ist wie ein Unternehmen zu führen.

Ein Aufreger ist, dass das Land bis zu 20 Prozent Reduktion der Verwaltungsjobs in den Gemeinden in den Raum gestellt hat. Die Verhandlungen laufen.

Es geht nur darum, wo die Genehmigungspflicht für neue Posten beginnt. Bisher wurde ohnehin immer alles genehmigt. Wenn man im öffentlichen Bereich alles auf Zweckmäßigkeit durchleuchten soll, verstehe ich nicht, warum das Personal ausgelassen werden soll.

