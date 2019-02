Live: Nationalrat streicht Karfreitag aus Feiertagskalender

WIEN. Der Nationalrat entfernt den Karfreitag am Mittwoch aus dem Feiertagskalender. Wer künftig an diesem Tag frei haben will, muss dafür einen Urlaubstag opfern. Thema sind außerdem Brexit, Lkw-Sicherheit und eine "Dringliche Anfrage" der NEOS. Wir berichten ab 8.55 Uhr per Liveticker.

In einer "Dringlichen Anfrage" pochen die NEOS wieder einmal auf eine baldige und umfassende Steuerreform. Die Pläne der Regierung gehen den NEOS bei weitem nicht weit genug. Man erwartet eine "Marketing-Steuerreform".

Zeit genug ist während der Sitzung etwa dadurch, dass zusätzlich eine Europa-Debatte auf die Tagesordnung gehoben wurde, bei der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) etwa über den Stand der EU-Verhandlungen mit Großbritannien berichten dürfte. Auch wird mittels Gesetz vorgesorgt, dass im Fall eines ungeregelten "Brexit" in Österreich lebende Briten trotzdem im Land bleiben können. In der "Aktuellen Stunde" ganz zu Beginn des Plenums wird auf Antrag der SPÖ über Lkw-Sicherheit debattiert. Beschlossen wird, dass Krisenpflegeeltern wieder Familienbeihilfe und Kindergeld beziehen können. Auch die Rahmenbedingungen für das Foto auf der E-Card werden in der Sitzung festgelegt.

Einen OÖN-Bericht zur Karfreitagsregelung lesen Sie hier.

